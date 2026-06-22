「本当に羨ましい」韓国の英雄パク・チソンが森保ジャパンを激賞　母国代表との比較にも言及「日本の方がもっと先を進んでいる」【W杯】

ワールドカップの大舞台で堂々と躍進を続ける森保ジャパン。その快進撃に韓国の英雄パク・チソン氏が賛辞を送った(C)Getty Images

日本代表の快進撃には、隣国の英雄からも羨望の眼差しが向けられた。

現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、決勝トーナメント進出に大きな一歩を踏み出した。

【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る

オランダ代表との大会初戦で2度のビハインドを追いつき、2-2で勝ち点1を持ち帰っていた日本は、同じく初戦でスウェーデン代表に1-5と大敗していたチュニジアを容赦なく攻め抜いた。開始早々の4分に鎌田大地のゴールで先手を取ると、その後も攻勢を強めてワンサイドゲームを展開。31分に上田綺世の豪快なミドルシュートで差を広げると、2-0とリードした後半には、68分に伊東純也、83分に上田の得点で突き放した。

怒涛のゴールラッシュを見せつけた多彩な攻撃に加え、被枠内シュート数を「0」に抑えきった守備も冴えた日本。5日前に監督を交代する“ショック療法”を講じたチュニジアが万全ではなかったとはいえ、地力の差が明確に現れる試合内容だった。

一大旋風を巻き起こす気配を漂わせるサムライブルーには、韓国のレジェンドも舌を巻いた。このチュニジア戦を母国の放送局『JTBC』で解説した元韓国代表MFのパク・チソン氏は「日本が以前に比べてどれほど発展したかを、はっきりと感じることができた」と率直な感想を吐露。さらに「彼らには、ここがワールドカップの舞台ではなく、まるで親善試合を行っているかのように余裕すらあった。個人個人が自分に与えられた役割を完璧に熟知し、見事に遂行する姿が非常に印象的だった」と絶賛した。