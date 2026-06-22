「本当に羨ましい」韓国の英雄パク・チソンが森保ジャパンを激賞 母国代表との比較にも言及「日本の方がもっと先を進んでいる」【W杯】
ワールドカップの大舞台で堂々と躍進を続ける森保ジャパン。その快進撃に韓国の英雄パク・チソン氏が賛辞を送った(C)Getty Images
日本代表の快進撃には、隣国の英雄からも羨望の眼差しが向けられた。
現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、決勝トーナメント進出に大きな一歩を踏み出した。
【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る
オランダ代表との大会初戦で2度のビハインドを追いつき、2-2で勝ち点1を持ち帰っていた日本は、同じく初戦でスウェーデン代表に1-5と大敗していたチュニジアを容赦なく攻め抜いた。開始早々の4分に鎌田大地のゴールで先手を取ると、その後も攻勢を強めてワンサイドゲームを展開。31分に上田綺世の豪快なミドルシュートで差を広げると、2-0とリードした後半には、68分に伊東純也、83分に上田の得点で突き放した。
怒涛のゴールラッシュを見せつけた多彩な攻撃に加え、被枠内シュート数を「0」に抑えきった守備も冴えた日本。5日前に監督を交代する“ショック療法”を講じたチュニジアが万全ではなかったとはいえ、地力の差が明確に現れる試合内容だった。
一大旋風を巻き起こす気配を漂わせるサムライブルーには、韓国のレジェンドも舌を巻いた。このチュニジア戦を母国の放送局『JTBC』で解説した元韓国代表MFのパク・チソン氏は「日本が以前に比べてどれほど発展したかを、はっきりと感じることができた」と率直な感想を吐露。さらに「彼らには、ここがワールドカップの舞台ではなく、まるで親善試合を行っているかのように余裕すらあった。個人個人が自分に与えられた役割を完璧に熟知し、見事に遂行する姿が非常に印象的だった」と絶賛した。
自身も現役時代には、プレミアリーグ強豪マンチェスター・ユナイテッドでプレー。アジア・サッカー界の先駆者として名を馳せた。まさに「世界」を知るレジェンドだからこそ、日本サッカー界の進化に目を見張る。日本と母国の比較を求められ、「日本からヨーロッパに移籍していった選手だけで100人近くにのぼる。彼らは急に強くなったのではなく、持続的に少しずつ成長して現在の位置に到達したんだ」と訴えたパク・チソン氏は、こう持論を続けてもいる
「ここからどこまで行くかを見定めないといけないけど、今現在を評価するだけなら日本の方が、（韓国よりも）もっと先を進んでいると言うのは正しいと思う。今の韓国は浮き沈みが激しすぎる。だから状況は試合によって変わる。たしかに優秀な選手はいるけど、安定感に欠けているから残念だ。
日本はオランダ戦でもリードを許しながらも引き分けに持ち込んだ。しかも、内容を含めたら勝利したかのような引き分けだった。その経験から、彼らはより強くなって戻ってきた。日本はチュニジア戦でなぜ良い結果を出せているのかを明確に示した。個人的には、彼らが本当に羨ましく思う」
百戦錬磨の名手に「羨ましい」とすら言わせた森保ジャパン。その実力は、間違いなく本物だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]