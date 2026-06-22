なんと上田でも鎌田でもなく…英老舗BBCが選定した“チュニジア戦MVP”が意外すぎた！【日本代表】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表vsとチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦。日本は開始４分にいきなり中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込む。後半はなかなかゴールチャンスを掴めなかったものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメを押すと、83分には上田の技ありヘッドで４点目。過去最多点差の４−０で勝ち切り、きっちり３ポイントを掴み取った。
英公共放送『BBC』は速報レポートで「なんたる完成度だ！ 日本が終始チュニジアを圧倒し続け、危ない場面はほとんどなかった。チュニジアがみせた守備の綻びを確実に突き、流れるようなパスワークとポゼッションフットボールを披露した」と森保ジャパンを激賞。そのうえで、出場した日本代表選手たちのレーティング（採点）を掲載した。
驚かされたのは、最高位にランクされた意外な選手だ。２得点・１アシストをマークした上田綺世（8.54）や左シャドーで先制点をゲットした鎌田大地（8.49）を抑えて、トップ評価を得たのが田中碧だ。今大会初出場を初スタメンで飾った27歳MFは「8.55」をマークした。
プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドでプレーするセントラルMFはこの日、佐野海舟と２ボランチを組んで攻守に躍動。リンクマンとして日本のパスワークの中枢を担うと、鎌田の先制点や伊東のチーム３点目にも効果的なパスで絡んでみせた。サッカー母国の老舗メディアはそうした玄人好みする田中の貢献を見逃していなかったのだ。
『BBC』による日本代表全選手のレーティングは以下の通りだ。
田中 碧 8.55
上田綺世 8.53
鎌田大地 8.49
伊東純也 8.43
堂安 律 7.87
伊藤洋輝 7.86
中村敬斗 7.81
鈴木彩艶 7.02
板倉 滉 7.65
佐野海舟 7.63
冨安健洋 7.60
鈴木淳之介 7.02
菅原由勢 6.95
瀬古歩夢 6.83
後藤啓介 6.73
鈴木唯人 6.59
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
驚かされたのは、最高位にランクされた意外な選手だ。２得点・１アシストをマークした上田綺世（8.54）や左シャドーで先制点をゲットした鎌田大地（8.49）を抑えて、トップ評価を得たのが田中碧だ。今大会初出場を初スタメンで飾った27歳MFは「8.55」をマークした。
プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドでプレーするセントラルMFはこの日、佐野海舟と２ボランチを組んで攻守に躍動。リンクマンとして日本のパスワークの中枢を担うと、鎌田の先制点や伊東のチーム３点目にも効果的なパスで絡んでみせた。サッカー母国の老舗メディアはそうした玄人好みする田中の貢献を見逃していなかったのだ。
『BBC』による日本代表全選手のレーティングは以下の通りだ。
田中 碧 8.55
上田綺世 8.53
鎌田大地 8.49
伊東純也 8.43
堂安 律 7.87
伊藤洋輝 7.86
中村敬斗 7.81
鈴木彩艶 7.02
板倉 滉 7.65
佐野海舟 7.63
冨安健洋 7.60
鈴木淳之介 7.02
菅原由勢 6.95
瀬古歩夢 6.83
後藤啓介 6.73
鈴木唯人 6.59
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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