「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）

阪神・高橋遥人投手（３０）が今季５度目の完投勝利を挙げ、球団では１９８５年の中田良弘氏（デイリースポーツ評論家）以来４１年ぶり、左腕では初の開幕９連勝を飾った。強力ＤｅＮＡ打線相手でも９回５安打１失点と“遥人無双”は継続。１０９球の熱投で自身初の２桁勝利にもリーチをかけた。チームは３連勝で単独首位に返り咲いた。

試合終了の瞬間、高橋は笑顔で両手を突き上げた。「最後まで苦しいところもあったんですけど、粘れて投げ切れてうれしいです」。降り注ぐ大歓声をかみしめながら、仲間と喜びを分かち合った。

要所で得意のツーシームが威力を発揮した。初回はいきなり連打を浴びたが、佐野を二ゴロ併殺に打ち取るなど、無失点で滑り出す。２点リードの六回は不運な内野安打と野選でピンチを迎えたが、ここは宮崎を遊ゴロ併殺打に仕留めた。「ランナーを背負ってから、自分なりに粘れた」と納得の表情で振り返った。

七回に味方の失策が絡み、１点は失ったが簡単には崩れない。最後までマウンドは譲らず、九回１死から度会を三振にとった際には、珍しく雄たけびを上げ、気持ちをあらわにした。

これで両リーグ最多となる５完投。球団でのシーズン５完投は、２０２２年の伊藤将（６完投）以来。６月までに限ると、１３年の能見篤史以来１３年ぶりとなる。左腕はいつも通り「たまたまです」と謙遜したが、「今日はよくやれたのかなと思います」と少し自らを褒めた。

さらには開幕から無傷の９連勝。これは１９８５年の中田良弘以来４１年ぶりで、左腕に限れば球団初の快挙となった。藤川監督も「高橋でしか取れないゲーム。素晴らしかったですね」と熱投を見せた左腕を絶賛した。

高橋は今季、１１試合に登板し甲子園で投げたのは一度だけ。ビジターでの登板がメインのため、長時間の移動が伴う。ストレスにもなり得る環境だが「中継ぎとか野手の人は（遠征に）全部いってるんで」と大変だとは思っていない。音楽を聴いたり、動画を見たり、寝たりと思い思いに過ごす。勝てば帰りの新幹線は「達成感があります」と余韻に浸る。今季は白星続きで、いい気分で帰阪することができている。

気迫のこもった投球でチームを３連勝に導き、単独首位浮上に大きく貢献。自身初の２桁星に早くも王手をかけた。ただ、目指す場所はまだまだ先。「もっとチームに貢献できるように。みんなに喜んでもらえるように、自分のためにも投げたいです」。完全無双状態の高橋。この勢いは誰にも止めることはできない。

◆１９８５年に９連勝！シーズンまたぎなら１８連勝！！ 中田良弘は１９８５年に開幕９連勝をマーク。シーズンをまたいでの連勝だと、８１年７月２１日・広島戦〜８５年８月１１日・中日戦まで１８連勝を記録した。また、高橋はオール先発での開幕９連勝で、球団投手では１１連勝した３７年秋の御園生崇男以来、８９年ぶり。

◆６月まで５完投は… 高橋が両リーグ最多の今季５完投目をマーク。球団投手のシーズン５完投以上は６完投を記録した２０２２年の伊藤将司以来、４年ぶり。また、６月までの５完投は１３年の能見篤史以来、１３年ぶり。この年の能見はシーズン６完投だった。