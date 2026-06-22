俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話「変事の予兆」が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がる。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。祝宴が開かれる。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した3人は問答無用で追放を言い渡される。羽柴小一郎（仲野太賀）と羽柴秀吉（池松壮亮）が理不尽な行動の理由を探ると、明智光秀（要潤）が信長の真意を語り始める。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告。「恐怖の相撲大会」のテロップ。秀貞は森乱に投げ飛ばされ“たかが相撲”で追放される。「粛正が始まる――なぜ？」。光秀ら怯える家臣たちの顔。信長は「次は…」――。俳優の小栗旬が主演を務めた2022年の大河「鎌倉殿の13人」の終盤、権力を手中に収めた主人公・北条義時の姿がよみがえる。

SNS上には「次回予告“来週から『鎌倉殿の13人』やります”」「信長の“次は…”が怖い」「恐怖の相撲大会、光秀の顔だけでいくらでも飯が食える」「村重が恥も外聞も捨てて逃げ出したのも分かるぐらい恐ろしい…と同情気味になってしまう」「小栗信長の目に一切の光が宿っていないの、怖すぎて最高。闇堕ちした小四郎（義時）と同じ目」などの声が続出。早くも戦慄が走った。