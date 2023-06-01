「日本を見くびるな」８年間積み上げてきた森保ジャパンにたった“３日”のチュニジアが勝てるわけがない【担当記者コラム】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージの第２節で、日本代表はチュニジアと対戦。過去最多得点を奪い、４−０で圧勝した。
序盤から押し込んだ日本は４分に見事な連係から鎌田大地がネットを揺らすと、完全に試合を掌握。攻守で圧倒し、怒涛のゴールラッシュを披露した。
相手のチュニジアは、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘し、準備期間は実質３日で日本戦に臨挑んできた。
何をやってくるか分からない不気味さはあったが、正直、拍子抜けだった。
単純にロングボールを蹴り込む以外にほぼ選択肢はなく、冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝の３バックは難なく跳ね返した。
キーマンの10番ハンニバル・メジブリも冨安に抑え込まれて何もできず。ボールも回ってこないたえ、苛立ちを露わにしていた。
一方の日本は森保一監督の下、８年間積み上げてきたチームだ。
例えば、右CBで先発した冨安健洋は、チュニジア戦の前、カタールW杯で不覚をとったコスタリカ戦を引き合いに、こう語っていた。
「今回はその前回大会の経験もありますし、それは同じ監督でやっている、継続してやっている良さだと思いますし、前回大会を経験した選手たちもいる。間違いなく前回の経験は活きてくると思いますし、活かさないといけない」
その経験を見事に活かした。試合後、長友とはコスタリカ戦との違いをこう評した。
「試合前からすごい緊張感と雰囲気で入っていたんですよね。いろいろな選手が、本当に集中して、準備してきたことと、後はやはり泥臭く戦うこと。球際で戦うこと、自分たちの生命線だけは、ぶらさずに、やっていこうと言う事は、本当にロッカールームでみんな声を出していた。その雰囲気を見て、サッカーはもちろん、どうなるか結果はわからないけど、かなりの高い可能性で、結果は得られるな、勝利を得られるなと言うのは、ロッカールームで感じていました」
選手層にしてもそうだ。三笘薫と南野拓実が負傷で選外となり、キャプテンだった遠藤航も大会前に離脱。初戦のオランダ戦では久保建英が左膝を痛めた。
それでも、不在を感じさせないパフォーマンスを発揮できたのは、「誰が出ても負けない」チームをじっくりと作ってきたからだ。
チュニジアがいわゆる“解任ブースト”で日本に勝てると考えたなら、言わせてほしい。「日本を見くびるな」と。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージの第２節で、日本代表はチュニジアと対戦。過去最多得点を奪い、４−０で圧勝した。
序盤から押し込んだ日本は４分に見事な連係から鎌田大地がネットを揺らすと、完全に試合を掌握。攻守で圧倒し、怒涛のゴールラッシュを披露した。
何をやってくるか分からない不気味さはあったが、正直、拍子抜けだった。
単純にロングボールを蹴り込む以外にほぼ選択肢はなく、冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝の３バックは難なく跳ね返した。
キーマンの10番ハンニバル・メジブリも冨安に抑え込まれて何もできず。ボールも回ってこないたえ、苛立ちを露わにしていた。
一方の日本は森保一監督の下、８年間積み上げてきたチームだ。
例えば、右CBで先発した冨安健洋は、チュニジア戦の前、カタールW杯で不覚をとったコスタリカ戦を引き合いに、こう語っていた。
「今回はその前回大会の経験もありますし、それは同じ監督でやっている、継続してやっている良さだと思いますし、前回大会を経験した選手たちもいる。間違いなく前回の経験は活きてくると思いますし、活かさないといけない」
その経験を見事に活かした。試合後、長友とはコスタリカ戦との違いをこう評した。
「試合前からすごい緊張感と雰囲気で入っていたんですよね。いろいろな選手が、本当に集中して、準備してきたことと、後はやはり泥臭く戦うこと。球際で戦うこと、自分たちの生命線だけは、ぶらさずに、やっていこうと言う事は、本当にロッカールームでみんな声を出していた。その雰囲気を見て、サッカーはもちろん、どうなるか結果はわからないけど、かなりの高い可能性で、結果は得られるな、勝利を得られるなと言うのは、ロッカールームで感じていました」
選手層にしてもそうだ。三笘薫と南野拓実が負傷で選外となり、キャプテンだった遠藤航も大会前に離脱。初戦のオランダ戦では久保建英が左膝を痛めた。
それでも、不在を感じさせないパフォーマンスを発揮できたのは、「誰が出ても負けない」チームをじっくりと作ってきたからだ。
チュニジアがいわゆる“解任ブースト”で日本に勝てると考えたなら、言わせてほしい。「日本を見くびるな」と。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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