◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 スペイン４―０サウジアラビア（２１日、アトランタ競技場）

ＦＩＦＡランク６１位のサウジアラビア代表は、スペイン（同２位）と対戦。前半だけで３失点を喫するなど完敗し、今大会初勝利を挙げることはできなかった。

前半１０分にスペインの１８歳ＦＷヤマルにＷ杯初ゴールを決められ先制されると、ＦＷオヤルサバルにも立て続けにゴールを許した。後半にもオウンゴールから追加点を許すなど一方的な展開に。相手のシュート２１本に対し、サウジは３本だけで一矢報いることはできなかった。これで対欧州勢は１勝１１敗。１０連敗でうち９戦が無得点となった。

サウジアラビアは、アジア最終予選で苦戦して日本とオーストラリアに次ぐグループ３位となり、プレーオフの末に３大会連続出場を決めた。初戦はウルグアイを相手に先制するも後半４０分に追いつかれてドローに終わっていた。前回大会ではアルゼンチンを破る金星を挙げており、スペイン相手にも番狂わせの再現を狙ったがかなわなかった。１９９４年米国大会以来となる決勝トーナメント進出をかけて最終戦のカボベルデ戦に挑む。

◆サウジアラビア（３大会連続７度目） ＦＩＦＡランク６１位。W杯の最高成績は９４年の１６強。アジア杯は３度優勝（１９８４、８８、９６年）。アジア予選は最終予選歩レーオフで本戦出場。２６年４月にギリシャ出身のヨルゴス・ドニス監督。主な選手はＳ・ドサリ（アルヒラル）、ＤＦアブドゥルハミド（ＲＣランス）。首都リヤド。人口約３４８０万人。