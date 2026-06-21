昨年9月にデビューを飾った7人組クリエイティブガールグループ Ettone。彼女たちが所属するレーベル O21とJ-WAVEが主催する、余計な装飾を省き、音楽と真正面から向き合うライブ・パフォーマンス・シリーズ「Under The Rug」初の有観客公開収録となる『Under The Rug ON LIVE VOL.1』が代官山ORD.で開催された。

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ステージ後方にきらめく「えとね」のネオン管の光に誘われるように、会場には同世代の女性を中心に多くのファンが集う。ほぼ定刻通りにスタートした公開収録はデビューシングルに収録された「サイレント・ディスコ」から幕が上がり、セカンドシングル「東京劇場」へとタイトに進行。anri、chiharu、koyuki、mirano、pia、shion、yuzukiの7人がそれぞれ頼もしいリードボーカルをとり、出番を終えれば一切加工なしの厚みあるハーモニーで聴衆の耳にしっかりと個性を焼き付ける。さらに小刻みに挟み込まれるコレオグラフィーは完成度の高さに拍車をかけ、パフォーマンスを艶やかに彩る。

そして、この日招かれた2組のゲストのひとり、Salaをステージに呼び込み、piaが「Salaちゃんはほぼ家族みたいな人です」と紹介。ふたを開ければ、piaが生まれ育ったオーストラリアに語学留学で長期滞在することになったSalaが選んだホームステイ先がたまたまpiaの実家だったという仰天話。そこからEttoneのデビューシングル「U+U」をSalaとの共演へと移り、彼女の代表曲である「ひとめもり」をanri、chiharu、shion、yuzukiを従えて、続けて「Sea View」はkoyuki、mirano、piaの編成で贅沢に披露。

印象的な歌声を会場に響き渡らせたSalaがステージを去ると、4月にリリースされたサードシングル「トワイライト」をオーディエンスと手を振りながら合唱。キラキラとした郷愁感が会場に漂うなか、髪の毛をオレンジに染め上げた7coをステージに招き入れ、2組目のゲストセッションへ。「私利私欲で質問しちゃいます！」とメンバーのshionが「7coちゃんのかわいさのインスピレーションって何ですか？」と尋ねると、「活字が苦手なので、映画やドラマ、アニメを観たり、人から聞いた恋愛話を私の経験と交えながら歌詞にしています」と回答。7co独自の奇抜にトゲのある表現がそうした背景から誕生していることに皆がうなずき、「恋愛後遺症」と「貴方観測日和」をEttoneとパフォーマンス。後者は「女子の愛」を表現したことでも知られる曲だが、この日ばかりはEttoneのハーモニーがしっかり7coの主旋律をストーキング。そしてまさかの「6月29日リリースの新曲『1UP↑1DOWN↓』を歌っちゃいます！」なるサプライズは、7coを率いて初披露、日々のアップダウンを描写する世界観を7個のハーモニーで会場を包み込んだ。

終演曲は大切な人への愛と感謝を綴った「Roses」で『Under The Rug ON LIVE VOL.1』のステージを締めくくった。7人の結束力はもちろん、時に挟み込まれるユーモアやメンバー同士の絶妙なアイコンタクトも含め、Ettoneが掲げる“LOOSE POPS”という言葉にふさわしい記念すべき公開収録となった。

（文=佐藤公郎）