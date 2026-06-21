やす子

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　女優の星野真里が、「２４時間テレビ」のチャリティーマラソンランナーをつとめることが２１日、日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ　ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデン　ストーンズ）」（日曜・午後９時）で発表された

　これまでのチャリティーランナーは以下の通りで、女性ランナーは２００１年の歌手・研ナオコから女優・西村知美、お笑いタレント・山田花子、女優・杉田かおると４年連続でつとめたほか、お笑いタレントのエド・はるみ、タレント・イモトアヤコ、お笑いトリオ・森三中の大島美幸、ブルゾンちえみらが単独で走り、最近では２４年にタレント・やす子が走っている。

　最年長は１１年の徳光和夫アナの７０歳、単独ランナーでの女性最年長は０１年・研ナオコの４８歳。

【歴代のチャリティーマラソンランナー】（かっこ内は当時の年齢）

▼１９９３年　間寛平（４４）２００キロ

▼９４年　ダチョウ倶楽部　肥後克広（３１）上島竜兵（３３）寺門ジモン（３１）

▼９５年　間寛平（４６）　６００キロ（神戸市から日本武道館まで１週間かけて）

▼９６年　一般ランナー６００人、アンカー・赤井英和（３７）合計１００キロ

▼９７年　ＴＯＫＩＯ・山口達也（２５）１００キロ

▼９８年　Ｖ６・森田剛（１９）１００キロ

▼９９年　にしきのあきら（５０）１１０キロ

▼２０００年　トミーズ雅（４０）１５０キロ

▼０１年　研ナオコ（４８）８５キロ

▼０２年　西村知美（３１）１００キロ

▼０３年　山田花子（２８）１１０キロ

▼０４年　杉田かおる（３９）１００キロ

▼０５年　丸山和也（５９）１００キロ

▼０６年　アンガールズ　山根良顕（３０）田中卓志（３０）１００キロ

▼０７年　萩本欽一（６６）７０キロ　

▼０８年　エド・はるみ（４４）１１３キロ

▼０９年　イモトアヤコ（２３）１２６．５８５キロ

▼１０年　はるな愛（３８）８５キロ

▼１１年　徳光和夫（７０）６３．２キロ

▼１２年　佐々木健介（４６）＆北斗晶（４５）ファミリー４人　リレーで１２０キロ

▼１３年　大島美幸（３３）８８キロ

▼１４年　ＴＯＫＩＯ・城島茂（４３）１０１キロ

▼１５年　リレーマラソンでアンカーがＤＡＩＧＯ（３７）合計１００キロ

▼１６年　林家たい平（５１）１００．５キロ

▼１７年　ブルゾンちえみ（２７）９０キロ

▼１８年　みやぞん（３３）初のトライアスロン形式で水泳１．５５キロ→自転車６０．４キロ→マラソン１００キロの合計１６１．９５キロ

▼１９年　近藤春菜（３６）３２．１９５キロ、よしこ（２８）３２．１９５キロ、水卜麻美アナ（３２）４２．１９５キロ、いとうあさこ（４９）４２．１９５キロの４人による駅伝形式で合計１４８．７８キロ

▼２０年　高橋尚子（４８）１１６キロ、土屋太鳳（２５）３０キロ、吉田沙保里（３７）２５キロ、陣内貴美子（５６）１０キロ、松本薫（３２）１５キロ、野口みずき（４２）４０キロ　５人で合計２３６キロ

▼２１年　Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・岸優太（２５）、水谷隼（３２）、荒川静香（３９）、川井梨紗子・川井友香子姉妹（２６、２３）、五郎丸歩（３４）、田中理恵（３５）、長谷川穂積（４０）、丸山桂里奈（３８）、林咲希（２６）、城島茂（５０）　１組１０キロ×１０組によるリレー形式で合計１００キロ

▼２２年　ＥＸＩＴ・兼近大樹（３１）１００キロ

▼２３年　ヒロミ（５８）１０２．３キロ

▼２４年　やす子（２５）８１．９７キロ

▼２５年　横山裕（４４）１０５キロ