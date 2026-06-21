女優の星野真里が、「２４時間テレビ」のチャリティーマラソンランナーをつとめることが２１日、日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデン ストーンズ）」（日曜・午後９時）で発表された

これまでのチャリティーランナーは以下の通りで、女性ランナーは２００１年の歌手・研ナオコから女優・西村知美、お笑いタレント・山田花子、女優・杉田かおると４年連続でつとめたほか、お笑いタレントのエド・はるみ、タレント・イモトアヤコ、お笑いトリオ・森三中の大島美幸、ブルゾンちえみらが単独で走り、最近では２４年にタレント・やす子が走っている。

最年長は１１年の徳光和夫アナの７０歳、単独ランナーでの女性最年長は０１年・研ナオコの４８歳。

【歴代のチャリティーマラソンランナー】（かっこ内は当時の年齢）

▼１９９３年 間寛平（４４）２００キロ

▼９４年 ダチョウ倶楽部 肥後克広（３１）上島竜兵（３３）寺門ジモン（３１）

▼９５年 間寛平（４６） ６００キロ（神戸市から日本武道館まで１週間かけて）

▼９６年 一般ランナー６００人、アンカー・赤井英和（３７）合計１００キロ

▼９７年 ＴＯＫＩＯ・山口達也（２５）１００キロ

▼９８年 Ｖ６・森田剛（１９）１００キロ

▼９９年 にしきのあきら（５０）１１０キロ

▼２０００年 トミーズ雅（４０）１５０キロ

▼０１年 研ナオコ（４８）８５キロ

▼０２年 西村知美（３１）１００キロ

▼０３年 山田花子（２８）１１０キロ

▼０４年 杉田かおる（３９）１００キロ

▼０５年 丸山和也（５９）１００キロ

▼０６年 アンガールズ 山根良顕（３０）田中卓志（３０）１００キロ

▼０７年 萩本欽一（６６）７０キロ

▼０８年 エド・はるみ（４４）１１３キロ

▼０９年 イモトアヤコ（２３）１２６．５８５キロ

▼１０年 はるな愛（３８）８５キロ

▼１１年 徳光和夫（７０）６３．２キロ

▼１２年 佐々木健介（４６）＆北斗晶（４５）ファミリー４人 リレーで１２０キロ

▼１３年 大島美幸（３３）８８キロ

▼１４年 ＴＯＫＩＯ・城島茂（４３）１０１キロ

▼１５年 リレーマラソンでアンカーがＤＡＩＧＯ（３７）合計１００キロ

▼１６年 林家たい平（５１）１００．５キロ

▼１７年 ブルゾンちえみ（２７）９０キロ

▼１８年 みやぞん（３３）初のトライアスロン形式で水泳１．５５キロ→自転車６０．４キロ→マラソン１００キロの合計１６１．９５キロ

▼１９年 近藤春菜（３６）３２．１９５キロ、よしこ（２８）３２．１９５キロ、水卜麻美アナ（３２）４２．１９５キロ、いとうあさこ（４９）４２．１９５キロの４人による駅伝形式で合計１４８．７８キロ

▼２０年 高橋尚子（４８）１１６キロ、土屋太鳳（２５）３０キロ、吉田沙保里（３７）２５キロ、陣内貴美子（５６）１０キロ、松本薫（３２）１５キロ、野口みずき（４２）４０キロ ５人で合計２３６キロ

▼２１年 Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・岸優太（２５）、水谷隼（３２）、荒川静香（３９）、川井梨紗子・川井友香子姉妹（２６、２３）、五郎丸歩（３４）、田中理恵（３５）、長谷川穂積（４０）、丸山桂里奈（３８）、林咲希（２６）、城島茂（５０） １組１０キロ×１０組によるリレー形式で合計１００キロ

▼２２年 ＥＸＩＴ・兼近大樹（３１）１００キロ

▼２３年 ヒロミ（５８）１０２．３キロ

▼２４年 やす子（２５）８１．９７キロ

▼２５年 横山裕（４４）１０５キロ