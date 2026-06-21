サマー２０００シリーズ第１戦、第６２回函館記念・Ｇ３は６月２８日、函館競馬場の芝２０００メートルで行われる。

マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は２歳時に函館で新馬戦を勝ち、続く札幌２歳ステークスで重賞初勝利を飾るなど、洋芝適性は証明済み。３歳秋以降は苦戦が続いたが、前走のエプソムカップで勝ち馬から０秒２差の４着と、復調の兆しを見せた。デビュー戦以来、２年ぶりの函館で完全復活を告げる。

デビットバローズ（セン７歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は大阪杯（８着）でＧ１の高い壁に阻まれた。ここが今年２戦目で、フレッシュな状態。２年前は当レースでしんがり負け（１６着）を喫したが、去勢され精神面も安定。重賞ウィナーとしてこの舞台に帰ってきた。

エコロディノス（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キタサンブラック）は大阪杯でよもやの最下位も、敗因は喉頭蓋エントラップメントで参考外の一戦。すぐに喉の手術を行い、仕切り直しの一戦に臨む。１週前追い切りは函館・Ｗコースで主戦の池添謙一騎手を背に軽快な走りを見せた。

フィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は２勝クラスから２連勝でオープン入りを決めた。昇級戦の前走が強い内容。勢いはメンバー随一だ。