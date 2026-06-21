【ワシントン＝中根圭一】人工知能（ＡＩ）の研究で２０２４年にノーベル化学賞を受賞した米アルファベット傘下グーグル・ディープマインドのジョン・ジャンパー氏が、米ＡＩ新興アンソロピックに移籍すると表明した。

米国では現在、優秀なＡＩ人材が研究開発に集中できる環境を求め、大手から新興企業に転職する動きが加速している。

グーグル・ディープマインド副社長のジャンパー氏は、たんぱく質の立体構造を短時間に予測するＡＩモデル「アルファフォールド」を開発した功績で同社のデミス・ハサビス最高経営責任者（ＣＥＯ）とノーベル化学賞を共同受賞した。

ＳＮＳで移籍を表明したジャンパー氏は「グーグル・ディープマインドは特別な場所だ。チーム全員から科学の手法を教えてもらった」と感謝のメッセージを寄せた。アンソロピックは今年４月に最新ＡＩモデル「クロード・ミュトス」を発表し、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を見抜く能力の高さで世界に衝撃を与えた企業だ。

米ＡＩ企業では最近、ＡＩ人材の獲得競争が激化。グーグルのエンジニアリング担当副社長で、生成ＡＩモデル「ジェミニ」の開発を率いたノーム・シャジール氏も今月、米オープンＡＩへの移籍を表明した。