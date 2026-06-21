「致命的」プランは大きく狂わされ…チュニジア指揮官が嘆いた敗因【W杯】
2026年６月20日（日本時間21日）、チュニジア代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦で日本代表に０−４で敗れた。これで２連敗となり、グループステージ敗退が決まった。
本大会出場７回を誇るチュニジアだが、これまで一度も決勝トーナメント進出を果たしていない。その要因について問われたエルベ・ルナール監督は、試合後の会見で次のように語った。
「それについて話す場ではありません。今はプライドを取り戻すことが最優先です。日本戦では守備での積極性を欠きました。それが致命的でした。
後半最初の20分間は、得点こそ奪えなかったものの、多少の積極性と規律を示すことはできました。しかし、それだけでは十分ではありません」
チュニジアにとって痛かったのは、試合開始直後の失点だった。守備を固めながら試合の流れを引き寄せ、そこから得点機をうかがう--。そんなゲームプランを描いていたはずだが、３分の鎌田大地の先制弾によって、そのプランは大きく狂わされた。
結局、日本の攻勢を止められなかったチュニジアは完敗。悲願の決勝トーナメント進出は、またしても次回大会以降へ持ち越されることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
本大会出場７回を誇るチュニジアだが、これまで一度も決勝トーナメント進出を果たしていない。その要因について問われたエルベ・ルナール監督は、試合後の会見で次のように語った。
「それについて話す場ではありません。今はプライドを取り戻すことが最優先です。日本戦では守備での積極性を欠きました。それが致命的でした。
後半最初の20分間は、得点こそ奪えなかったものの、多少の積極性と規律を示すことはできました。しかし、それだけでは十分ではありません」
結局、日本の攻勢を止められなかったチュニジアは完敗。悲願の決勝トーナメント進出は、またしても次回大会以降へ持ち越されることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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