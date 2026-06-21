広島から期限付き移籍中のFW井上愛簾とDFイヨハ理ヘンリーが期間延長
サンフレッチェ広島は21日、FW井上愛簾(19)が期限付き移籍中の松本山雅FCへ、DFイヨハ理ヘンリー(27)が期限付き移籍中のRB大宮アルディージャへ来季も期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までで、広島と対戦する公式戦には出場できない。
井上はJ2・J3百年構想リーグで19試合3得点を記録。イヨハは同7試合に出場した。それぞれ以下のように伝えている。
▽FW井上愛簾
「サンフレッチェ広島のファン・サポーターの皆さん、いつも温かく見守り、応援してくださりありがとうございます!この度、松本山雅FCとの期限付移籍を延長することになりました。この1年でさらにゴールを量産し、より一層成長し、またエディオンピースウイング広島の地で活躍する姿を見せられたらと思います。引き続き熱い応援よろしくお願いします!」
▽DFイヨハ理ヘンリー
「今シーズンもRB大宮アルディージャでプレーする事になりました。大宮で自分の良さをだし、チームの勝利に貢献していきます」
井上はJ2・J3百年構想リーグで19試合3得点を記録。イヨハは同7試合に出場した。それぞれ以下のように伝えている。
▽FW井上愛簾
▽DFイヨハ理ヘンリー
「今シーズンもRB大宮アルディージャでプレーする事になりました。大宮で自分の良さをだし、チームの勝利に貢献していきます」