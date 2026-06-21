ReoNa 12thシングル、TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』オープニング主題歌「Amore（読み：アモーレ）」ジャケット写真公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奄美大島出身の絶望系アニソンシンガー“ReoNa”が、2026年7月22日に発売する12thシングル「Amore」のジャケット写真を公開した。

「Amore」は、2026年7月7日（火）よりAT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送開始となるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌。先日公開されたTVアニメ第2弾PVでは楽曲の一部も解禁され、放送開始に向けて注目を集めている。

12thシングル「Amore」は、初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の全3形態で発売。

初回生産限定盤および通常盤のジャケットは、「Amore」の楽曲世界を象徴するビジュアルに仕上がっており、期間生産限定盤は、『きみが死ぬまで恋をしたい』の原作者、あおのなち氏による描き下ろしイラストジャケット仕様となっている。

さらに、期間生産限定盤に付属するBlu-rayの収録内容も公開された。

特別映像として【「Amore」Music Video - ReoNa × TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」Rough Sketch -】の収録が決定。TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』の原画を使用し、「Amore」のために新たに制作されたプレミアムに仕上がっている作品。アニメーションが完成するまでの過程で描かれた原画によって構成されており、繊細な線の表情やキャラクターたちの息づかいをよりダイレクトに感じることができる特別映像となっている。

あわせて「Amore」の店舗別先着購入特典の絵柄も公開。ReoNa 「Amore」を対象店舗にてお買い上げの方に特典として、「Amore」仕様のReoNa新ビジュアルワークを使用した、店舗ごとに絵柄の違うオリジナルポストカードが先着で進呈される。

さらに、シングル発売を記念したリリースイベントの詳細も発表された。福岡・東京・愛知・大阪の4都市で開催される予定となっている。

また、TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』の放送開始を目前に控え、7月8日（水）０時より「Amore」の先行配信もスタート。キャンペーン対象期間内に「Amore」をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録された方全員に【オリジナル特典画像】をプレゼントされるPre-add／Pre-saveキャンペーンも開催中。そして7月22日のCDリリースへ向けて、今後も続々と新情報の公開が予定されている。

●リリース情報

12thシングル

「Amore」

7月22日発売

CDの予約はこちら

https://reona.lnk.to/Amore_SG

【初回生産限定盤（CD+BD）】



価格：￥2,640（税込）

品番：VVCL-2948〜9

＜CD＞

1.Amore (TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

2. 結々の唄

作詞：宮嶋淳子、ReoNa 作曲：荒幡亮平 編曲：小松一也

Strings Arrangement：宮野幸子（SHANGRI-LA INC.） 奄美三味線・チヂン：城 南海

3. 心痛

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

4. Amore -Instrumental-

5. 結々の唄 -Instrumental-

6. 心痛 -Instrumental-

＜BD＞

1. Amore -Music Video-

2. 結々の唄 -Music Video-

初回仕様

・ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00〜7月26日(日)23:59

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー 〜逃げて逢おうね〜” at ぴあアリーナMM

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー 〜やっぱり人が好き〜” at ぴあアリーナMM

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00〜7月26日(日)23:59

【通常盤（CD）】



価格：￥1,650（税込）

品番：VVCL-2950

＜CD＞

1. Amore

2. 結々の唄

3. 心痛

4. Amore -Instrumental-

5. 結々の唄 -Instrumental-

6. 心痛 -Instrumental-

初回仕様

・ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00〜7月26日(日)23:59

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー 〜逃げて逢おうね〜” at ぴあアリーナMM

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー 〜やっぱり人が好き〜” at ぴあアリーナMM

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00〜7月26日(日)23:59

【期間生産限定盤（CD+BD）】



価格：￥2,200（税込）

品番：VVCL-2951〜2

あおのなち先生描き下ろし「きみが死ぬまで恋をしたい」イラスト三方背ケース仕様＆ミニポスター封入

＜CD＞

1. Amore

2. 結々の唄

3. それは魔法でした

作詞・作曲：ハヤシケイ（LIVE LAB.） 編曲：Ryo’LEFTY’Miyata

4. Amore -TV ver.-

5. Amore -Instrumental-

6. 結々の唄 -Instrumental-

7. それは魔法でした -Instrumental-

＜BD＞

1. 「Amore」Music Video - ReoNa × TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」Rough Sketch -

2. TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」第2弾PV

初回仕様

・ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00〜7月26日(日)23:59

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー 〜逃げて逢おうね〜” at ぴあアリーナMM

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー 〜やっぱり人が好き〜” at ぴあアリーナMM

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00〜7月26日(日)23:59

店舗別先着購入特典：オリジナルポストカード

先行配信

ReoNa

「Amore」

7月8日(水)0時より先行配信開始 ※7/7(火)24時〜

Pre-add/Pre-saveキャンペーン

https://ReoNa.lnk.to/Amore_paps

キャンペーンの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584076

リリースイベント

詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584404

2026年8月15日（土）15:00開始 ＠ 福岡県・県内某所

＜対象店舗＞

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

2026年8月16日（日）16:00開始 ＠ 東京都・都内某所

＜対象店舗＞

・全国アニメイト(通販含む)

2026年8月23日（日）17:00開始 ＠ 愛知県・県内某所

＜対象店舗＞

・HMV&BOOKS online

2026年9月5日（土）14:00開始 ＠ 東京都・都内某所

＜対象店舗＞

・タワーレコード渋谷店

2026年9月6日（日）16:00開始 ＠ 大阪府・府内某所

＜対象店舗＞

・全国アニメイト(通販含む)

2026年9月21日（月・祝）16:00開始 ＠ 東京都・都内某所

＜対象店舗＞

・WonderGOO/新星堂全店（一部店舗を除く）

・新星堂WonderGOOオンライン

店舗別先着購入特典・リリースイベントについてはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584413

●作品情報

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』



2026年7月7日(火)毎週火曜24時30分〜放送開始

AT-X：7月7日(火)より 毎週火曜日21:30〜 （リピート放送毎週木曜9:30〜 / 毎週月曜15:30〜）

TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS11：7月7日(火)より 毎週火曜日24:30〜

WOWOW：7月14日(火)より 毎週火曜日24:00〜

【Cast】

トツキ・シーナ：高橋李依

カガリ・ミミ：日高里菜

リジィ・セイラン：瀬戸麻沙美

モード・アリ：石川由依

【Staff】

原作：あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）

監督：友田 康

副監督：榎本直央

クリエイティブアドバイザー：かくちたくだい

シリーズ構成/脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：油布京子

プロップデザイン：中山奈々

美術デザイン：綱頭瑛子（草薙）

美術監督：中田洵輝（草薙）

色彩設計：中野尚美（ステラ） 永井唯香（ステラ）

撮影監督：許庭禎（CygamesPictures）

3Dディレクター：千野勝平（CHOTOTU）

編集：瀧川三智（REAL-T）

音楽：橋本由香利 未知瑠

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

アニメーションプロデューサー：應地一晃

プロデュース：インフィニット

プロダクトサポート：EVOLROAR

アニメーション制作：ROLL2

オープニング主題歌：「Amore」ReoNa

エンディング主題歌：「エテルネル」sajou no hana

●ライブ情報

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

イープラス

http://eplus.jp/reona/

ローチケ

http://l-tike.com/reona/

チケットぴあ

http://w.pia.jp/t/reona/

ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

SPICE先行受付 (5/26〜6/21)

申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

(C)あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』公式サイト

https://kimishinu-anime.com/