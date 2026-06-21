「支那そばや」佐野実さんの娘・佐野史華氏、仏シャンパーニュ騎士団からシュヴァリエに叙任
「支那そばや」の佐野史華氏がフランス現地時間19日、「シャンパーニュ騎士団（Ordre des Coteaux de Champagne）」より、名誉ある「シュヴァリエ（Chevalier）」に叙任された。
【写真】「支那そばや」佐野史華氏が手がけるラーメンなど
佐野氏は、佐野実さん（2014年死去）の娘として「支那そばや」の味と理念を受け継ぎながら、2015年に「桃の冷やしらぁ麺」、16年には「花山椒塩らぁ麺」を考案。23年より「桃の冷やしらぁ麺」とシャンパーニュによる新たな食文化提案にも取り組んでる。
なかでも、昨年実施した1837年創業のシャンパーニュ・メゾン「ドゥ・ヴノージュ（de Venoge）」との取り組みが高く評価され、シャンパーニュ騎士団におけるラーメン業界初のシュヴァリエ叙任となった。
シャンパーニュ騎士団は、シャンパーニュ文化の普及と発展を目的とした歴史ある組織で、その起源は1656年、ルイ14世時代の宮廷におけるワイン愛好会にまでさかのぼる。原則としてシャンパーニュ文化に貢献した業界関係者がメゾンの推薦を受けて叙任され、その名簿には王侯貴族、政財界の要人、文化・芸術界の著名人などが名を連ねる。
【写真】「支那そばや」佐野史華氏が手がけるラーメンなど
佐野氏は、佐野実さん（2014年死去）の娘として「支那そばや」の味と理念を受け継ぎながら、2015年に「桃の冷やしらぁ麺」、16年には「花山椒塩らぁ麺」を考案。23年より「桃の冷やしらぁ麺」とシャンパーニュによる新たな食文化提案にも取り組んでる。
シャンパーニュ騎士団は、シャンパーニュ文化の普及と発展を目的とした歴史ある組織で、その起源は1656年、ルイ14世時代の宮廷におけるワイン愛好会にまでさかのぼる。原則としてシャンパーニュ文化に貢献した業界関係者がメゾンの推薦を受けて叙任され、その名簿には王侯貴族、政財界の要人、文化・芸術界の著名人などが名を連ねる。