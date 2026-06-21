死因を究明する法医学は、命を守るためにも役立つ。鳥取大学医学部教授の飯野守男さんは「万が一、刃物で襲われた場合は、腹より胸と首を守ったほうがいい。また、刺さった刃物は絶対に抜いてはいけない」という――。（第2回）

※本稿は、飯野守男『法医学教授が教えている死体の授業』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／izzzy71 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／izzzy71

■50代女性が「無免許の鍼灸院」の犠牲に

50代女性が鍼灸院で鍼治療を受けた直後、院内のトイレで倒れ、そのまま死亡する事件が起きました。女性には持病もなく、健康だったため、死因不明で解剖をしたところ、女性は肺に穴が開いて起こる気胸を発症していました。警察が調べを進めると、同院の施術者はなんと無免許であったことが判明しました。

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呼吸のための臓器である肺は、ほかの臓器とは異なる独特のスポンジ状構造をしています。肺は小さな袋状のもの（肺胞）が無数に集まって成り立っており、空気が出入りするたびに縮んだり膨らんだりします。

この構造のおかげで、酸素と二酸化炭素の交換がスムーズに行えるのです。ところが、なんらかの理由で肺を包む膜に穴が開くと、そこから空気がもれ出し、肺がしぼんで呼吸や息切れなどの症状が現れます。

さて、この前提に立った上で、鍼灸院で死亡した女性に話を戻しましょう。

女性は倒れる直前に、足繁く通っていた鍼灸院で鍼治療を受けていました。その日もいつもと同様に寝台にうつ伏せになり、背中に鍼を刺してもらったそうです。

■髪の毛くらい細い鍼が命を奪った理由

ところが、後日の調査によると実は施術者が無免許であり、鍼治療の専門知識が不十分だったとのこと。そのため、鍼を深く刺しすぎてしまい、女性の両方の肺に小さな穴をいくつも開けていたのです。

治療で用いられる鍼は一般的に0.14〜0.34mm、髪の毛ほどの細さしかありません。

皮膚の抵抗も少ないため、刺しても痛みはほとんど感じられません。しかし、それほどの極細の鍼であっても、肺に穴を開けるには十分な太さだったのです。

左右の肺に、肉眼ではみえないほどの小さな穴が開けられた結果、肺からもれた空気がどんどん胸腔にたまり、たまった空気の圧で心臓を圧迫する「両側緊急性気胸」を発症してしまった。これが女性の死因です。

この事件は裁判となり、業務上過失致死傷に問われた施術者には懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円の有罪判決が言い渡されました。ただし、この事件は決して特殊なものではなく、過去には同様の症例が学会で複数報告されています。

ちなみに、肉眼ではみえない穴の存在を証明するために、私が考案した解剖方法があります。それは肺の表面に洗剤を塗って、気管から空気を送り、しぼんでいた肺を膨らませる方法です。穴が開いていた場合、肺の表面にはシャボン玉がぷくっと泡立つような動きがみられます。

穴がみえなくても、空気が出ている証明をすればいい。この方法は自転車屋さんのパンク修理と同じ原理ですが、気胸の証拠として私が発案した方法として学会で発表しています。

■刃物で襲われたら守るべき2つの体の部位

解剖の知識は、身を守るためにも役立ちます。

刃物をもった相手が自分に襲いかかってくる。

人生で絶対に起きてほしくない事態ですが、もしそのような場面に遭遇した場合、生存率を上げる方法はあるのでしょうか。

まず、原則として守るべきは「腹」よりも「胸」と「首」です。心臓から出た大きな動脈を刺されるのが最も危ないからです。

写真＝iStock.com／Manuel-F-O ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Manuel-F-O

心臓は普段は肋骨で守られていますが、骨と骨の間をすり抜けてしまえば、刃物は意外とたやすく心臓に達し、即死に直結する可能性が上がります。前面、つまり胸側からはもちろん、背中から刺された場合も同じです。

首もまた注意すべきです。首には心臓に近い大きな動脈が通っている上、骨には守られていません。

一方で、お腹であれば相当深くまで刺されないと致命傷にはいたりません。腹部にも動脈は通っていますが、その手前にお腹まわりの脂肪や小腸、大腸があるため、刃物を刺しても太い動脈まで達するのはなかなか難しい。また仮に小腸や大腸などを刺されたとしても大きな血管が切れない限り即死はしません。

もちろん、そんな場面に遭遇したい人は誰もいませんが、万が一にでも刺されそうになったときは、逃げると同時にとにかく「胸」と「首」を守りましょう。

■刃物が刺さっても絶対に抜いてはいけない

では、もしも実際に刃物で刺され、その刃物が刺さったままの場合、どのように対処すべきでしょうか？

体に刃物が刺さっているのですから、心情的には一刻も早く抜きたくなるでしょう。しかし、刃物が刺さったままの場合の基本は、「絶対に抜くな」です。動脈や心臓に刺さっているのであれば、無理に抜こうとはせず、そのままの状態で救急車を呼んでください。

大きな血管に刺さっている状態の刃物は、血流をせき止めるふたのような役割を一時的に果たしています。それを抜いてしまうと、血が一気に溢れ出して、大量出血を引き起こす可能性が極めて高い。

刺さっている刃物をできるだけ動かさないように、布などで周囲を押さえ、固定した状態を保ってください。

過去に私が解剖を受けもったケースで、女子大学生が自宅を訪れてきた元恋人に胸を刺され亡くなった痛ましい事件がありました。

被害者の母親が帰宅すると、家には胸にナイフが刺さった娘が倒れて「痛い、痛い」とうめいていた。母親はすぐに救急車を呼び、娘の胸に刺さっていたナイフを必死で抜き取りました。

体からナイフが抜かれた直後、娘は「お母さん、ありがとう」とだけ言って意識を失います。直後に救急車が到着して病院に運ばれ、手術が行われましたが、被害者は心臓からの出血により脳血流が低下し脳死状態となり、そのまま亡くなりました。

■「ナイフを抜かなければ助かったのに…」

その手術にかかわった心臓外科医が、「ナイフを抜いてさえいなければ、助かったはずなのになぁ。俺は助けられたのに」と悔しそうに言っていたことが忘れられません。

写真＝iStock.com／Chaichan Pramjit ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chaichan Pramjit

ただし、医療関係者はその事実を被害者の母親に伝えることはしませんでした。

「苦しんでいる娘を自分が少しだけラクにしてあげられた。『お母さん、ありがとう』という感謝が娘の最期の言葉だった」という事実に、被害者の母親が絶望の中にわずかな慰めを見出していたからです。

最愛の娘を理不尽に殺害された母親に、「あなたがナイフを抜いていなければ、娘さんは助かったはず」と伝えるのは、あまりにも無意味で残酷でしょう。

ナイフで刺された、腹に包丁を突き立てられた、建設現場で落下した鉄筋が足に刺さった……。いずれの場合であっても、刃物や鉄筋が止血帯のような役割を果たしますから、「刺さったままで手術室へ」が大原則です。

刃物で刺された人が病院に運び込まれると、まず間違いなく緊急手術となります。医療従事者は、抜去時の大量出血に備えた輸血体制が整えられた手術室で、全身の状態をみながら止血のための治療を行います。

つまり、刃物を抜去したあとの処置を適切にできる環境でなければ、抜いてはいけないのです。

■解剖が難しいのは「めった刺し」事件

ここからは個人的な感想ですが、「解剖に要した労力と成果が釣り合わない事例」ランキングがあるとすれば、私は「めった刺し」事件を首位に推します。

飯野守男『法医学教授が教えている死体の授業』（飛鳥新社）

俗に「めった刺し」と呼ばれる状態は、加害者がナイフなどの刃物で何度も執拗に被害者を刺しています。ほとんどが負の感情が暴発しての凶行であるため、傷口も多く、深く、ランダムです。時には、全身に100カ所以上の切り傷がつけられている死体もあります。

めった刺し事件の被害者を解剖する際に、法医解剖医はすべての外傷に番号をつけ、それらの深さと長さを測り、皮膚の下のどんな筋肉が損傷し、さらにその下の臓器や血管が何ミリ切れているかまで一つひとつ調べます。

100カ所の傷があっても、どの順番で切られていったかはおおよそわかります。

最初につけられた傷は、まだ心臓がきちんと動いているため出血量が多い。けれども、心停止したあとにつけられた傷からは、出血がありません。心臓が止まったあとに刺されても、ただ皮膚が切れて傷ができるだけで出血しないからです。

■傷を一つずつ調べる法医学者の葛藤

めった刺し事件の場合、相手が動かなくなってからも執拗に刺し続ける加害者が多いため、出血がない傷も多数みられます。

このような大小の傷を一つひとつ比較しながら、最終的にどの傷が致命傷だったのかを法医解剖医は鑑定書に記す必要があります。

写真＝iStock.com／utah778 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／utah778

一つひとつの傷の検証に時間がかかって、地味に大変だということも大きいのですが、めった刺し事件の場合はそもそもそこまで調べなくとも死因自体はだいたいわかります。さらに、解剖の時点で犯人が逮捕されているケースがほとんどであるため、何十、何百もの傷を調べたところで、それが事件解決の重要な手がかりになることもあまりありません。

ただただ、刑事裁判のための後処理になっている。この時間をもっと別の解剖に使えばより多くの死因究明ができるのに。法医解剖医としては、そんな考えが浮かび、時折やりきれなさを感じてしまうのも正直なところです。

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飯野 守男（いいの・もりお）

鳥取大学医学部教授

昭和46年鳥取県米子市生まれ。平成9年鳥取大学医学部卒業。医師，医学博士。1971年鳥取県米子市生まれ。解剖学者の父を持ち、中学生の時に法医学者を目指す。鳥取大学医学部卒業、大阪大学大学院で博士号取得。京都大学、大阪大学、慶應義塾大学で勤務後、2015年鳥取大学医学部法医学分野の教授。趣味はサイクリング。ベルン大学（スイス）で死後画像診断（Virtopsy,バートプシー），ビクトリア法医学研究所（オーストラリア）で法医放射線学（Forensicradiology）の知識，技術を習得。現在，国内でその技術を死後画像診断，Ai（エーアイ）に応用する。日本法医学会評議員，オートプシー・イメージング学会理事。

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（鳥取大学医学部教授 飯野 守男）