日本活動中に出会った女性と結婚の韓国アイドル、9割引でトレーニング可能なワケ「被害者仲間」

15億ウォン（約1億6000万円）の詐欺被害によりジムを閉鎖したトレーナーのヤン・チスンが、ボーイズグループSHINHWAのイ・ミヌに共感した。

去る6月20日、韓国で放送されたKBS2『家事をする男たち』シーズン2では、ダイエットのためにヤン・チスンに会った歌手パク・ソジン姉弟の姿が捉えられた。

【写真】イ・ミヌ、11歳下妻と日本活動時に出会っていた

この日、ヤン・チスンはパク・ソジンに「1年ほど、僕に教われば（俳優キム・）ウビンより優れた身体を作ることができる。今僕がちょっと大変なのは知っているだろう。今パーソナルトレーニングをほぼ半額以下でやっている。2人ですれば、少し安くしてあげる」と積極的にアピールした。

パク・ソジンは、「芸能人割引はあるか」と尋ね、ヤン・チスンは「もちろん。僕の家族同然の『家事をする男たち』の仲間をたくさん紹介してほしい」と述べた。

これを見た、歌手ウン・ジウォンは「初めて出たくせに何が家族のような関係だ」と呆れ、ヤン・チスンはパク・ソジンに向かって「番組の出演者を連れてくれば、5回券をあげる」と営業に乗り出した。

その後、ヤン・チスンは、制作スタッフとのインタビューで「ソジン君がトレーニングを受けて、良い身体になるということもあるが、僕も食べていかなければならない。お金がないから仕方がなく…」と打ち明けた。

（写真＝KBS2）1枚目：左からイ・ミヌ、ヤン・チスン

特に、ヤン・チスンは、過去に知人に騙されて26億ウォン（約2億7000万円）台の詐欺に遭ったイ・ミヌへの共感も伝えた。彼は「イ・ミヌさんも共感できるところがある。詐欺に遭ったこと。あの人は9割引だ」と述べた。イ・ミヌは『家事をする男たち』で、日本活動中に出会った在日コリアンの妻と子供との日常を伝えている。

なお、ヤン・チスンはこれに先立ち、知人の紹介でソウル江南（カンナム）区にジムを建てたが、建物は家主の個人所有ではなく、江南区庁と20年の賃貸契約が結ばれていた場所であった。家主がこれを隠したまま、ほかの人と賃貸契約を結んでいたのだ。

このことを知らなかったヤン・チスンは、後になって江南区庁から退去命令を受け、住宅担保融資まで受けて用意した保証金5億ウォン（約5300万円）と施設費などを含め、最低10億ウォン（約1億1000万円）以上の損害を被った。

結局、ジムを閉鎖したヤン・チスンは最近、高級マンションの共用施設の管理者として再スタートした近況を伝え、たくさんの応援の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）