北原里英、“人生初”の体験 「お似合いすぎです」とファンに大好評
AKB48元メンバーで女優の北原里英が21日にInstagramを更新。“人生初”となる体験を報告した。
【写真】北原里英、人生初ヘアカラーでイメージ激変
北原が「人生で初めて髪を染めました！！！！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、髪色が明るくなった北原が笑顔で佇む様子や髪を染めている最中の様子などが収められている。
イメチェンを果たした北原の近影に、ファンからは「きゃぁーーーお似合いすぎです」「やばい可愛すぎる」「お揃いの髪色にすることを今決めました！」などの声が集まっている。
■北原里英（きたはら りえ）
1991年6月24日生まれ。愛知県出身。2007年、オーディションに合格すると翌年に公演デビュー。同年には10枚目のシングル「大声ダイヤモンド」で選抜メンバー入りを果たした。2018年にグループを卒業して女優として活躍。プライベートでは2021年9月に俳優の笠原秀幸との結婚を発表。2024年11月には第1子女児の出産を報告している。
引用：「北原里英」Instagram（@rie_kitahara_3）
【写真】北原里英、人生初ヘアカラーでイメージ激変
北原が「人生で初めて髪を染めました！！！！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、髪色が明るくなった北原が笑顔で佇む様子や髪を染めている最中の様子などが収められている。
イメチェンを果たした北原の近影に、ファンからは「きゃぁーーーお似合いすぎです」「やばい可愛すぎる」「お揃いの髪色にすることを今決めました！」などの声が集まっている。
1991年6月24日生まれ。愛知県出身。2007年、オーディションに合格すると翌年に公演デビュー。同年には10枚目のシングル「大声ダイヤモンド」で選抜メンバー入りを果たした。2018年にグループを卒業して女優として活躍。プライベートでは2021年9月に俳優の笠原秀幸との結婚を発表。2024年11月には第1子女児の出産を報告している。
引用：「北原里英」Instagram（@rie_kitahara_3）