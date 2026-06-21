望月理恵＆皆藤愛子、足して“所属約50年” セント・フォース公式本で“テレビでは見せない顔”見せる
世界大会1位の美女キャスターの筋肉に大興奮
フリーアナウンサーの望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、東京・SHIBUYA SACSで行われた『セント・フォースOfficial Book 2026-2027』（小学館刊）発売記念イベントの囲み取材に出席。本書の魅力をPRした。
【写真】先輩・望月理恵も絶賛！“いつもと違う”大人の色気を漂わせる皆藤愛子
在籍28年半の望月と、21年の皆藤という、同事務所の歴史を支えてきた看板キャスターの2人。今回の写真展について、望月は「セント・フォースとしてこういう写真展は初めて。私自身も新鮮で、すごい事務所になったなという感想です」と、事務所の規模拡大に感慨深げ。皆藤も「いつの間にかすごく長くいさせていただいて、人生の半分になった」と笑顔を見せ、大スケールの展示に「こんなに大きな規模でやっていただけるんだと思ってびっくり」と喜びを語った。
直後に行われるトークショーのサブタイトルに「古参ファン」というワードが入っていることに触れ、望月が「古参という文字は、私たち2人のことなのか、古くからのファンのことなのか（笑）」と首をかしげると、皆藤も「モッチー（望月）さんと一緒だからこそできる昔話ができたら」とニッコリ。
長年、業界の第一線で活躍し続ける2人だからこそ知る、本作の最大の見どころについて、望月は「セント・フォースを網羅できるのが一番。撮り下ろしの写真もたくさんあるので、普段情報番組などで見せる顔じゃない顔が見られる。インタビューもきっちり入っています」と太鼓判。皆藤も「本当にたくさんの後輩や先輩が載っている。最近あんまり会えていない人も載っていて、『元気だ！』ってうれしくなりました」と楽しんだ様子。
さらに、皆藤が美の秘訣として筋トレを15年続けているという話題から、2人は誌面に登場する“あるメンバー”の話題で大盛り上がり。望月は「ビキニフィットネスの世界大会で1位をとった（安井友梨）世界チャンピオンの子も所属していて、写真を見てたらお尻にも背中ぐらい（筋肉が）ついてたよね！」と大興奮で報告。皆藤も「足も長くて…」と感嘆の声を漏らし、キャスターたちの意外な一面が凝縮された一冊になっていることをアピールした。
本イベントは、4月24日に先行配信されたセント・フォース所属のキャスター陣のオフィシャルブック（デジタル版）の大反響を受けて開催される、会える、買える、特別イベント。会場ではベストショットの数々を鑑賞できるパネル常設展に加え、クリアファイルやアクリルスタンドといった限定グッズを購入できる特設売り場も併設。また、地下のイベントスペースでは、キャスター陣が日替わりでトークショーを行う。26日まで開催される。
フリーアナウンサーの望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、東京・SHIBUYA SACSで行われた『セント・フォースOfficial Book 2026-2027』（小学館刊）発売記念イベントの囲み取材に出席。本書の魅力をPRした。
【写真】先輩・望月理恵も絶賛！“いつもと違う”大人の色気を漂わせる皆藤愛子
在籍28年半の望月と、21年の皆藤という、同事務所の歴史を支えてきた看板キャスターの2人。今回の写真展について、望月は「セント・フォースとしてこういう写真展は初めて。私自身も新鮮で、すごい事務所になったなという感想です」と、事務所の規模拡大に感慨深げ。皆藤も「いつの間にかすごく長くいさせていただいて、人生の半分になった」と笑顔を見せ、大スケールの展示に「こんなに大きな規模でやっていただけるんだと思ってびっくり」と喜びを語った。
長年、業界の第一線で活躍し続ける2人だからこそ知る、本作の最大の見どころについて、望月は「セント・フォースを網羅できるのが一番。撮り下ろしの写真もたくさんあるので、普段情報番組などで見せる顔じゃない顔が見られる。インタビューもきっちり入っています」と太鼓判。皆藤も「本当にたくさんの後輩や先輩が載っている。最近あんまり会えていない人も載っていて、『元気だ！』ってうれしくなりました」と楽しんだ様子。
さらに、皆藤が美の秘訣として筋トレを15年続けているという話題から、2人は誌面に登場する“あるメンバー”の話題で大盛り上がり。望月は「ビキニフィットネスの世界大会で1位をとった（安井友梨）世界チャンピオンの子も所属していて、写真を見てたらお尻にも背中ぐらい（筋肉が）ついてたよね！」と大興奮で報告。皆藤も「足も長くて…」と感嘆の声を漏らし、キャスターたちの意外な一面が凝縮された一冊になっていることをアピールした。
本イベントは、4月24日に先行配信されたセント・フォース所属のキャスター陣のオフィシャルブック（デジタル版）の大反響を受けて開催される、会える、買える、特別イベント。会場ではベストショットの数々を鑑賞できるパネル常設展に加え、クリアファイルやアクリルスタンドといった限定グッズを購入できる特設売り場も併設。また、地下のイベントスペースでは、キャスター陣が日替わりでトークショーを行う。26日まで開催される。