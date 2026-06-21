「今日は上田さん絶対点取る」本田圭佑の予言的中！エースが鮮烈ミドルでW杯初ゴール「神シュート」「股、サイドネットは神」
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。開始わずか４分、抜群のパスワークから鎌田大地が幸先良く先制点を奪った。
さらなる得点が期待されるなか、解説を務める本田圭佑は、「今日は上田（綺世）さん絶対点取る気するな」と発言。「さっき突破した時にシュートを打たずにパス出してたでしょ？クロス。角度がなかったので、もちろんパスを選択するのが当たり前かもしれないですけど、フォワードってああいうとこ打ったりするんですよ。打ちたい。点取りたい。あそこ迷わずパス出してたので今日取ると思います。力が抜けている」と説明した。
すると、その予言が見事に的中した。31分、今季オランダリーグで得点王に輝いた上田は、敵陣中央でパスを受けると、ペナルティエリア手前まで持ち運び、右足を一閃。止めに来た敵の股を抜く鮮烈なミドルシュートで、待望のW杯初ゴールをマークした。
本田は大興奮だ。「神シュート」「オランダリーグで25点すよ、そんなんどっか外人のフォワードやん」「股、サイドネットは神」とエースを大絶賛する言葉を並べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】予言的中の本田も大興奮！エース上田の超絶W杯初ゴール
さらなる得点が期待されるなか、解説を務める本田圭佑は、「今日は上田（綺世）さん絶対点取る気するな」と発言。「さっき突破した時にシュートを打たずにパス出してたでしょ？クロス。角度がなかったので、もちろんパスを選択するのが当たり前かもしれないですけど、フォワードってああいうとこ打ったりするんですよ。打ちたい。点取りたい。あそこ迷わずパス出してたので今日取ると思います。力が抜けている」と説明した。
すると、その予言が見事に的中した。31分、今季オランダリーグで得点王に輝いた上田は、敵陣中央でパスを受けると、ペナルティエリア手前まで持ち運び、右足を一閃。止めに来た敵の股を抜く鮮烈なミドルシュートで、待望のW杯初ゴールをマークした。
本田は大興奮だ。「神シュート」「オランダリーグで25点すよ、そんなんどっか外人のフォワードやん」「股、サイドネットは神」とエースを大絶賛する言葉を並べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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