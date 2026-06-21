◆第１４７回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）

日本馬の夢をゴール寸前で打ち砕いたのは、英国の伏兵だった。ロイヤルアスコット開催のスプリント戦を制したのはトム・マーカンド騎手とコンビを組んだ英国のアルメラク（牡４歳、Ｗハガス厩舎、父ダークエンジェル）。日本のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は２年続けて２着に敗れ、ルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）も８着に敗れた。勝ち時計は１分１１秒８２。

英国の競馬専門メディア「レーシングポスト」も単勝オッズ２６倍の伏兵が勝ったクイーンエリザベス２世ジュビリーＳの速報記事をアップ。記事内では「日本、オーストラリア、フランスからの遠征馬が絡んだフィニッシュは、ロイヤルアスコットの国際的な魅力を完璧に体現していた。地元イギリス勢の戦力不足がしばしば批判されるこの部門で、アルメラクはイギリス調教馬にとって大きな勝利をもたらした」と触れている。

同メディアは、Ｇ１初挑戦Ｖとなったアルメラクを「逆境を乗り越えた勝利の物語」だったと経緯を紹介。同馬は昨年９月にヨークで落馬事故を起こして以来、一度しかレースに出走していなかった。復帰したのは先月２３日にソールズベリーで行われたリステッドのカテドラルＳ。僅差でゴール前の競り合いを制し、叩き２戦目で選んだのがロイヤルアスコットのＧ１挑戦だった。

高いハードルにもかかわらず、中団追走から終盤に豪脚を見せたが、マーカンド騎手のコメントによれば「２ハロン地点で、彼が自信を失ったように見えた」という。落馬の後遺症も見られる中での勝利だけに「彼は驚異的な才能の持ち主です」と絶賛する鞍上のコメントも紹介している。

同馬を管理するハガス調教師は「彼は新たなレベルに到達しました」とコメント。さらに「まだだレース経験が少ないので、これからもっと良くなると思います」と伝えている。欧州の短距離界に現れた新たなスピードスターは、７月１１日にニューマーケットで行われるジュライＣを次のターゲットに挙げていることにも触れている。