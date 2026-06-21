【永田町番外地】#82

立憲・古賀千景議員の自衛隊志望を巡る発言に批判殺到も…隊員不足の裏に見え隠れ“貧困ニッポン”という不都合な事実

「経済的に厳しい子供たちが自衛隊に行く。豊かな子供たちは自衛隊とかにはならない」

立憲民主党の古賀千景参院議員のこの一言が、賛否入り乱れてSNS上で大炎上している。15日の国会審議での発言が“切り取られて”拡散されたもの。古賀議員の質問の流れは、安定した職を求めて自衛隊を選ばざるを得ない貧しい家庭の子供たちの存在に焦点をあて、政府に貧困対策を迫ったものだが、例えがまずかった。無能呼ばわりされて久しい小泉進次郎防衛相もさすがにこの失言を見逃さなかった。

「命をかけて国を守っているすべての隊員に対する重大な冒涜だ。完全なる事実誤認であり、極めて偏った偏見だ」と小泉防衛相はその場で猛反発して発言撤回・謝罪を求めたのがことの始まり。結果、古賀議員は「自衛官や家族の心情への配慮を欠き、誤解を招いた」と所属政党から厳重注意処分を受け、文教科学委員会筆頭理事の任を解かれてしまった。

■エラソーに振る舞える柄ではないのに

しかし、話はここで終わらない。SNS上ではネトウヨによる古賀参院議員への猛攻撃がやまぬ一方、発言の撤回と謝罪を求めた小泉防衛相に対する批判もあとを絶たない。

まずもって、家が貧乏だったこと、経済的理由で自衛隊に就職したことは、恥でもなんでもなく、あるいは一兵卒の人員確保のために貧困家庭の子供をターゲットにしてニンジンぶら下げた（経済的徴兵）自衛隊のリクルート活動も許容されてしかるべきとの指摘だ。

むしろ、そうした自衛隊の現状を指摘した古賀参院議員の失言を逆手にとって、自衛隊への賛美を強いる小泉防衛相こそが、自衛隊への偏見を助長する危険性をはらむと危惧する声が圧倒的だ。

また、正統右翼論壇をリードする右翼団体「一水会」は古賀発言と併せ、直近、小泉防衛相が名古屋大学が学園祭で予定していた自衛隊の出展を中止したことをSNS上で批判し、謝罪に追い込んだことにも言及。小泉防衛相から「遺憾の意」の言葉はすぐに出てくるが、沖縄米兵の性的暴行、自衛官の中国大使館侵入事件については「コメントを差し控えっぱなし」だと皮肉った。

エラソーに振る舞える柄ではない小泉防衛相なのだが、それゆえ、古賀発言で救われたというのが真相か。

「立憲民主はまた自爆ですね。終盤国会の参院審議は憲法9条の自衛隊明記や武器輸出の防衛関連法案、そして機雷除去の自衛隊ホルムズ海峡派遣などで、過半数割れした与党を論戦で追い詰め存在感を示すチャンスなのに、ヘタを打ち、土下座までさせられるようでは、もはや法案審議は消化試合ですよ」（全国紙デスク）

「遺憾の意」を発したいのは国民の方だ。

（特命記者X）