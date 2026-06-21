東京５Ｒの２歳新馬（芝１８００メートル＝１３頭立て）には良血馬が顔をそろえた。デビュー戦勝利をかけ、熱い戦いが繰り広げられる。

ホウオウビリーヴ（牡、美浦・木村哲也厩舎、父インディチャンプ）は２５年セレクトセールで１億６０００万円で落札された。半姉に１７年ヴィクトリアマイルを制したアドマイヤリード（父ステイゴールド）、２４年フローラＳを制したアドマイヤベル（父スワーヴリチャード）がおり、東京適性も高そうだ。

レイデアルマス（牡、栗東・杉山佳明厩舎、父ドレフォン）は祖母にリッスンを持つ名牝系の出身。母は１５年ローズＳを制したタッチングスピーチで、Ｇ１・２勝をマークしたアスコリピチェーノも近親。美浦・Ｗコースで上々の動きを見せるラガリーガ（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）の母も仏、米重賞ウィナー。２週続けてラスト１ハロン１１秒２と鋭い伸び脚を見せており、初戦から動ける態勢は整っている。

ほかにも１８年フローラＳを勝ったサトノワルキューレの半弟ノドゥス（牡、斎藤誠厩舎、父キズナ）も好仕上がり。どの馬が勝ち上がるのか、注目を集める一戦だ。