【沖縄】西海岸リゾートの3大絶景スポットへGO！
奇岩の周囲に広がる美しいオーシャンビュー「万座毛」
東シナ海に面した断崖絶壁で海面からの高さは約20m。約300mの遊歩道を進んだ先にあるゾウの鼻に似た奇岩が有名で、奇岩をバックに記念撮影を楽しむ人の姿が多いです。
荒波が打ち付ける断崖と雄大な海が目の前に「残波岬公園」
隆起したサンゴの断崖が約2km続き、紺碧の海を一望できます。レストランやBBQ施設などもあります。
■残波岬公園（ざんばみさきこうえん）
住所：沖縄県読谷村宇座
交通：石川ICから14km
TEL：098-958-0038（残波リゾートアクティビティパーク）
料金：見学自由
【残波岬灯台】
料金：入場300円
営業時間：9時30分〜16時30分。土・日曜、祝日は〜17時30分（10〜2月は〜16時30分）※入場は終了20分前まで
定休日：荒天時
サトウキビ畑を抜けて穏やかな波が寄せる「真栄田岬」
ダイビングやスノーケリングのエントリーポイントとして知られ、青の洞窟はここからすぐの場所。周辺には遊歩道もあるほか、海へ降りる階段からの眺めも素敵です。
■真栄田岬（まえだみさき）
住所：沖縄県恩納村真栄田
交通：石川ICから7km
TEL：098-982-5339（真栄田岬管理事務所）
料金：見学自由
いかがでしたか？ 西海岸ドライブの目的地としても、でかけたくなる絶景揃いですね。
誌面では、西海岸の絶景のほかにも、西海岸リゾートの最新の情報、そして沖縄全体の情報もたくさん紹介しています。ぜひ『るるぶ沖縄ベスト'26』でお楽しみください。
Text＆Photo：るるぶ編集部
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●この記事は『るるぶ沖縄ベスト'26』に掲載した記事をもとに作成しています。