どこまでも広がる青い海に目を奪われる

刻々と変化する空と奇岩のシルエットが美しい

東シナ海に面した断崖絶壁で海面からの高さは約20m。約300mの遊歩道を進んだ先にあるゾウの鼻に似た奇岩が有名で、奇岩をバックに記念撮影を楽しむ人の姿が多いです。





夕日によって浮かび上がる灯台のシルエットが幻想的

展望所からは断崖が続く海岸線を見渡せる

隆起したサンゴの断崖が約2km続き、紺碧の海を一望できます。レストランやBBQ施設などもあります。

■残波岬公園（ざんばみさきこうえん）

住所：沖縄県読谷村宇座

交通：石川ICから14km

TEL：098-958-0038（残波リゾートアクティビティパーク）

料金：見学自由

【残波岬灯台】

料金：入場300円

営業時間：9時30分〜16時30分。土・日曜、祝日は〜17時30分（10〜2月は〜16時30分）※入場は終了20分前まで

定休日：荒天時



岬全体を見渡す東屋からはコントラストが際立つ景色を楽しめる

ボートやスノーケルで青の洞窟へ向かう人々で賑わう

ダイビングやスノーケリングのエントリーポイントとして知られ、青の洞窟はここからすぐの場所。周辺には遊歩道もあるほか、海へ降りる階段からの眺めも素敵です。

■真栄田岬（まえだみさき）

住所：沖縄県恩納村真栄田

交通：石川ICから7km

TEL：098-982-5339（真栄田岬管理事務所）

料金：見学自由



いかがでしたか？ 西海岸ドライブの目的地としても、でかけたくなる絶景揃いですね。

誌面では、西海岸の絶景のほかにも、西海岸リゾートの最新の情報、そして沖縄全体の情報もたくさん紹介しています。ぜひ『るるぶ沖縄ベスト'26』でお楽しみください。





Text＆Photo：るるぶ編集部



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●この記事は『るるぶ沖縄ベスト'26』に掲載した記事をもとに作成しています。

