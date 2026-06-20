BIGサイズで使い方いろいろ！ 2026年6月発売「たまごっち キャリーケースコレクション」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「たまごっち キャリーケースコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「たまごっち キャリーケースコレクション」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
たまごっち キャリーケースコレクション
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・たまごっち ピンク
・たまごっち 水色
・たまごっち スケルトン
・たまごっち オレンジ
・新種発見!!たまごっち 白（柄）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「たまごっち キャリーケースコレクション」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「たまごっち キャリーケースコレクション」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
全長約8.8cmのBIGサイズ！マスコットを入れて持ち運べる優秀キャリー本アイテムは、たまごっちをモチーフにした全長約8.8cmというBIGサイズなキャリーケースコレクションです。小物入れとして使えるだけでなく、別売りの「たまごっち ぬいぐるみマスコット」を中に入れて一緒に持ち運ぶことも可能となっています。お気に入りのマスコットを可愛く収納して一緒にお出かけできるのが嬉しいポイントです。
詳細情報▼商品名
たまごっち キャリーケースコレクション
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・たまごっち ピンク
・たまごっち 水色
・たまごっち スケルトン
・たまごっち オレンジ
・新種発見!!たまごっち 白（柄）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)