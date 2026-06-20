犬が人間のニオイを嗅ぎたがる理由

1.犬にとってニオイは情報源であるから

犬が人間のニオイを嗅ぎたがるのは、犬にとってニオイは情報源であるからです。

人間が文字を読んだり言葉を聞いたりすることと同じように、犬にとってニオイは大事な情報源であり、犬の優れた嗅覚では、人間が感じ取ることのできないニオイまで識別することができるとされています。

飼い主のニオイをしきりに嗅ぐのは、飼い主が外からニオイを持ち帰ったからでしょう。愛犬にとって見知らぬニオイである場合もありますし、大好きな人や犬のニオイである場合もあります。

人間のニオイからは、「性別」「健康状態」「気分」などの情報も得ることができるとされています。

2.相手の身元確認をするため

犬が人間のニオイを嗅ぎたがるのは、相手の身元確認をするためです。

犬の視力は0.1程度しかありません。相手の顔を覚えることは、難しいと言えます。ニオイを通じて相手の情報を集める犬にとっては、相手のニオイは名刺のようなものです。

ニオイを嗅ぐことで「誰なのか」を認識し、安心して接することができます。見知らぬ相手なのであれば、ニオイから「安全な人」か「危険な人か」を判断しています。

タバコのニオイや香水のニオイ、柔軟剤のニオイなど、強い香りを身につけていると、適切な情報を得ることができず、警戒されてしまうことがよくあります。

3.飼い主の行動を把握するため

犬が人間のニオイを嗅ぎたがるのは、飼い主の行動を把握するためです。

帰宅したばかりの飼い主のニオイをしきりに嗅ぐことがあります。顔や口元、手や足、服やバッグなどのニオイを嗅ぎ、情報収集をしているのです。

外出先で身につけてしまった他人のニオイ、他犬のニオイ、食べ物のニオイは、愛犬にとって非常に興味深い情報なのです。

離れている間、飼い主はどこで何をしていたのか、誰と会っていたのか、飼い主の一日の出来事をニオイから想像しているのです。

愛犬がニオイを気にしている飼い主の体の部位はどこ？

愛犬は、基本的には飼い主の全身のニオイを気にしていますが、「手」「足」「顔」「ワキ」のニオイを気にする傾向にあるとされています。

とくに「手」は、様々なものに触れるため、より多くの情報が付着しています。「顔」のニオイを嗅ぐのは、食べ物のニオイがするからでしょう。呼気からは、病気の有無を嗅ぎ分ける犬もいます。

「足」「ワキ」の場合では、飼い主の汗や皮脂のニオイを気にして嗅ぐことが多い部位です。汗のニオイからは、飼い主の不安や緊張を読み取ることができるとされています。

また、「ワキ」には汗腺が多く、飼い主特有の体臭が強くあらわれる部位です。犬にとって飼い主の体臭は安心材料のひとつです。より強く感じたく、ニオイを嗅ぐのでしょう。

まとめ

犬が人間のニオイを嗅ぎたがる理由を3つ解説しました。

犬にとってニオイは情報源であるから 相手の身元確認をするため 飼い主の行動を把握するため

犬が人間のニオイを嗅ぎたがるのは、主に相手の情報を集めるためです。そして、相手が飼い主であれば、安心感を得たいためです。

犬にとって人間のニオイは、世界を知るための重要な手がかりでもあり、飼い主との絆を深めるためのコミュニケーション手段でもあります。

飼い主のニオイをしきりに嗅いでいるときは、外から持ち帰ったニオイから得られる情報を元に、飼い主の一日の過ごし方を理解しようとしています。

また、他人のニオイをしきりに嗅いでいるときは、興味本位もありますし、安全確認のためでもありますし、仲良くなりたいという友好的な気持ちもあるからでしょう。