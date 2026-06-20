トルコ猛攻及ばず連敗…初戦30本、2戦目31本シュート放つも決定力不足180分無得点
[6.19 W杯D組第2節 トルコ0-1パラグアイ サンフランシスコ]
トルコ代表が2試合連続で30本以上のシュートを放ちながらも、連続で完封負けを喫して、今大会の敗退が決まった。
14日に戦ったオーストラリアとの第1戦では30本のシュートを放ちながらも、0-2で敗戦。パラグアイとの第2戦は、前半終了間際に相手が退場者を出したことで数的有利となった後半は一方的な展開になるが、大きく決定力を欠く。合計31本のシュートを放ったが、枠内に飛んだのはわずかに5本だった。
2024年の欧州選手権ではベスト8に進出。W杯予選ではプレーオフを勝ち抜いて、2002年日韓大会以来となるW杯出場を決めていた。レアル・マドリーでプレーする21歳のFWアルダ・ギュレルら若手有望株を揃える注目チームのひとつとみられたが、厳しい戦いになってしまった。
トルコ代表が2試合連続で30本以上のシュートを放ちながらも、連続で完封負けを喫して、今大会の敗退が決まった。
14日に戦ったオーストラリアとの第1戦では30本のシュートを放ちながらも、0-2で敗戦。パラグアイとの第2戦は、前半終了間際に相手が退場者を出したことで数的有利となった後半は一方的な展開になるが、大きく決定力を欠く。合計31本のシュートを放ったが、枠内に飛んだのはわずかに5本だった。
2024年の欧州選手権ではベスト8に進出。W杯予選ではプレーオフを勝ち抜いて、2002年日韓大会以来となるW杯出場を決めていた。レアル・マドリーでプレーする21歳のFWアルダ・ギュレルら若手有望株を揃える注目チームのひとつとみられたが、厳しい戦いになってしまった。