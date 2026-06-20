「巨人−中日」（２０日、東京ドーム）

サッカー元日本代表・中沢佑二氏がファーストピッチに登場。「僕の中で『失敗したら、もしかしたら日本代表が…』と変なプレッシャーを感じながら」投球したが、見事なストライク送球で球場をわかせた。

ノーワインドアップから投じられた球は捕手を務めたドラフト５位・小浜（沖縄電力）のグラブに一直線に伸び、見事なストライク投球。「僕の気持ちはまっすぐ飛んでいたと思いますので、多分メキシコのモンテレイまで僕のボールは届いたと思います」とホッとした表情を見せた。

また選手たちに今日の投球を見てどう感じてほしいかを問われると、「見ている暇ないじゃないですか。逆に『見るな』って言うよ。『サッカーに集中しろ』って言う」と鋭くツッコミ。

２１日の日本時間１３時に行われる第２戦・チュニジア戦に向けて、「２０球くらい投球練習しただけで、まっすぐボールを飛ばすことができたんで、もう何十年とサッカーをやっているみんなだったら大丈夫。得失点差まで考えることなく、１−０でも２−０でも、とにかく勝つことが大事なので、勝って日本のサポーターをまず安心させてください。大丈夫でしょう」とエールを送った。