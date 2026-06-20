約1年7カ月ぶりのボギーなし 笹生優花が「68」で5戦ぶり決勝進出
＜マイヤーLPGAクラシック 2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞4月の「メキシコ・リビエラマヤオープン」からここまで4試合連続で予選落ちを喫していた笹生優花が、4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。トータル3アンダー・36位タイで決勝ラウンド進出を決めた。
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決勝進出は、今季メジャー初戦「シェブロン選手権」以来。さらに、60台のラウンドも同大会2日目の「69」以来、10ラウンドぶり。 また、 ボギーなしで18ホールを回るのは、2024年11月の日本開催「TOTOジャパンクラシック」以来、1年7カ月ぶりのことだった。 このラウンドについて、「よかったと思います」と淡々と振り返りながらも、表情には笑みものぞいた。10番からスタートすると、13番、14番で連続バーディ。さらに18番、後半2番でもスコアを伸ばし、安定したプレーで4つ伸ばした。 先週のダブルス戦「ダウ選手権」は出場を見送った。その週は自宅で過ごしていたという。全米女子オープンでは、ロサンゼルス特有の乾燥した気候に加え、寒暖差もあったことから体調を崩し、「寝込んでいた」と明かした。 現在は体調も回復。初日は「73」と出遅れたものの、「ミスがなかった」という2日目にしっかり巻き返してきた。 「パターもよかったですし、リカバリーもよかった」 ショット、パットともにかみ合った久々の好ラウンド。苦しい時期を過ごしてきたメジャーチャンピオンは、ようやく浮上のきっかけをつかみつつある。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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