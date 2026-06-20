2026年6月発売！ 5cmのぷちサイズが可愛い「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エスケイジャパンの「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
エスケイジャパンから2026年6月に発売される「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3
▼メーカー
エスケイジャパン
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・福富しんべヱ
・鉢屋三郎
・不破雷蔵
・潮江文次郎
・立花仙蔵※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」が見逃せない！
エスケイジャパンから2026年6月に発売される「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
約5cmのぷちサイズが可愛い！カバンに付けられるぬいぐるみチャーム大人気「忍たま乱太郎」から、ぷちぬいぐるみシリーズの第3弾が登場しました。サイズは約5cmとなっており、手のひらに収まる可愛らしい大きさが特徴です。キーホルダー・チャーム仕様になっているため、お気に入りのカバンなどに取り付けて手軽に持ち運ぶことができます。お出かけのお供や「ぬい活」にもぴったりな、コレクション性の高いアイテムに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3
▼メーカー
エスケイジャパン
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・福富しんべヱ
・鉢屋三郎
・不破雷蔵
・潮江文次郎
・立花仙蔵※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)