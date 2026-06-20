「吉瀬さんじゃないみたい」吉瀬美智子、新しいヘアスタイルに反響！ 「どんなヘアスタイルも完璧」
俳優の吉瀬美智子さんは6月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露しました。
【写真】吉瀬美智子の新しいヘアスタイルに反響
ファンからは「かわいい 伸びてくるのも楽しみですね！！」「美人さんはなんでも似合ってしまいますね」「どんなヘアスタイルも完璧」「後ろから見たら吉瀬さんじゃないみたい」「可愛くて素敵 パーマいいですよねー」「最高にお似合いの爽やか美魔女の美智子さん!!」「べっぴんさん！」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】吉瀬美智子の新しいヘアスタイルに反響
新しいヘアスタイルは「クリクリパーマ」吉瀬さんは「本日よりクリクリパーマヘア」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目の横顔ショットでは、ショートヘアに強めのパーマをかけた新鮮なヘアスタイルを披露しました。また、2枚目の後ろ姿からは、全体のボリューム感とパーマの質感が伝わってきます。
「可愛いすぎるぞ！」14日には、パーマをかける前の、ナチュラルなショートヘアスタイルの写真を投稿していた吉瀬さん。グラスを手にすてきな笑顔を見せるモノクロショットです。「Photo by長女」とつづっていることから、長女が撮影したものとみられます。コメントでは「めっちゃ素敵な笑顔やなぁ」「娘ちゃんにしか撮れないお顔」「可愛いすぎるぞ！」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)