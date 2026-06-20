MLB ドジャースーオリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）

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ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのオリオールズ戦に今季13度目の先発登板。6回途中、90球を投げて被安打4（被本塁打2）、奪三振6、四死球1、失点3（自責点3）で降板した。佐々木は1回先頭に許した1安打以降、160kmを超える圧巻の投球で相手打線を寄せつけず13者連続アウト。5回に4勝目の権利を得たが3点リードで迎えた6回、オリオールズに2本の本塁打を浴び、3−3の同点に追いつかれた所で降板となった。

立ち上がり、佐々木は先頭のT.ウォード（32）に対し、初球からいきなり160.4km直球を投げ込んだ。その後、カウント1ボールからの2球目をセンターに運ばれたものの、二塁を狙った走者をアウトにし、結果的に1死を奪取。続く2番・G.ヘンダーソン（24）は二ゴロ、3番・P.アロンゾ（31）を空振り三振に仕留め、三者凡退に抑えた。

直後の1回裏、打線は2死二、三塁の好機を作ると5番・M.マンシー（35）にライトへの適時打が飛び出し先制に成功。佐々木を援護する2点を挙げ、幸先の良いスタートを切った。

2点リードで2回、この回先頭の4番・S.バサイヨ（21）を161.4kmの直球で空振り三振に斬ると、続くL.タベラス（27）を3球三振。勢いそのままに後続も打ち取り、この回も出塁を許さない完璧な投球を見せた。

その裏にはA.パヘス（25）のタイムリーで追加点を加え3ー0としたドジャース。佐々木の3イニング目は、8番・J.ホリデイ（22）に対し161.9kmをマークするなど、この回もオリオールズ打線を寄せつけず。中盤に入った4回は打線が二巡目を迎えるも三者凡退、前回崩れた5回は2死からこの試合初めての四球で走者を出したが、後続を抑え4勝目の権利を得た。

6回は先頭の8番・ホリデイに左安打を放たれ、無死から走者を背負うが続く9番・J.ジャクソン（26）のセンターへの打球をパヘスが好捕。しかし2死一塁から2番・ヘンダーソンにスプリットをライトへ運ばれ2ランを被弾。さらに3番・アロンゾにも左中間スタンドへ被弾し、3−3の同点に追いつかれた。佐々木はここで降板、2人目、J.ドライヤー（27）がマウンドへ上がった。

試合前時点で3勝4敗、防御率4.76をマークしていた佐々木。前回登板となった13日のホワイトソックス戦では、4回1/3、91球を投げて被安打7、奪三振4、四死球3、失点7（自責点7）で4敗目を喫した。

また、試合開始2時間前、ドジャースは大谷の「配偶者の出産に伴う休暇で欠場」を発表。この休暇制度は最大で3日間となっており、球団は復帰をこの週末のどこかになるとしている。