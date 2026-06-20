堀口恭司、U-NEXTで独占インタビュー。試合直前のコンディションに「唇ガサガサです」と笑顔
現地時間20日（日本時間21日）に米国ネバダ州ラスベガスのMeta APEXで開催される『UFC ファイトナイト: ケイプ vs. 堀口恭司』（U-NEXTでライブ配信）で、UFCフライ級2位のマネル・ケイプ（アンゴラ／ポルトガル）と対戦する同級5位・堀口恭司（日本／アメリカン・トップチーム）が、メディアデーの独占インタビューに応じた。その模様が、U-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで公開されている。
【動画】【堀口恭司＆マネルケイプ】U-NEXT独占インタビュー
試合直前のコンディションや現地での様子を聞かれた堀口は、「唇がガサガサです」と笑いを誘い、リラックスした表情を見せる場面も。一方で、UFC復帰3戦目にして初のメインイベントを任されたことについては、「しっかり盛り上がる試合、勝つ試合をしないといけない」と表情を引き締め、マネル・ケイプ戦への意気込みを語っている。
『UFC ファイトナイト: ケイプ vs. 堀口恭司』は、日本時間21日午前6時からU-NEXTでライブ配信される。
試合直前のコンディションや現地での様子を聞かれた堀口は、「唇がガサガサです」と笑いを誘い、リラックスした表情を見せる場面も。一方で、UFC復帰3戦目にして初のメインイベントを任されたことについては、「しっかり盛り上がる試合、勝つ試合をしないといけない」と表情を引き締め、マネル・ケイプ戦への意気込みを語っている。
『UFC ファイトナイト: ケイプ vs. 堀口恭司』は、日本時間21日午前6時からU-NEXTでライブ配信される。