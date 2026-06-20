テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが18日に更新したインスタグラムで、サッカーＷ杯に出場している国のユニホームを着用し、どこの国か分かりますかと問いかけている。



【写真】ライトブルーとピンクのユニを着てニッコリ 「チョコ有名な国」の声

住田アナは「暇さえあれば、W杯を観ています 日本代表ももちろんですが、推しのチームの選手たちが各国で活躍していて、毎日ウキウキワクワクです!今大会は、こちらのユニフォームを購入しました。お財布と相談して、買うかどうかものすごく迷いましたが、届いた時とても幸せだったので、良いお買い物でした どこの国かわかりますでしょうか」と投稿した。



コメント欄には「住田さん、サッカーを見ていらっしゃるのですか?日本が勝つと良いですね。私はどちらかというと野球の方が好きなのですが。どこのユニホームでしょうか?分かりません」「分かっちゃった。チョコ有名な国だね。縁のある国だね」「ベルギーかな?今年のユニフォームはアウェイがオシャレですよね」などと推測する声や、「イイですね、お似合い 中身が美しいから、映えだね」との声も届いている。



住田アナは慶応大学法学部政治学科を卒業後、2018年にテレ朝に入社。現在は「グッド!モーニング」などを担当している。2月には難関国家資格の行政書士試験に合格したことを発表した。



（よろず～ニュース編集部）