遠藤憲一、司会に挑戦 “自由”な振る舞いに共演者驚き「そこはぜひ見ていただきたいです」
俳優の遠藤憲一（64）が、7月5日午後4時5分から放送の「海」完全特化バラエティ番組の第2弾『海だけバラエティ ウナバラ！』（フジテレビ系、テレビ静岡制作）にMCとして出演する。放送に先立って囲み取材に参加。共演者が“自由”な司会ぶりに驚いた様子を見せた。
【写真】異色!?ポーズを決める山里亮太＆遠藤憲一
『ウナバラ！』では「この夏絶対食べたい！日本全国港メシ50連発！」と題して、日本全国の港町を徹底調査。スタジオゲストに伊集院光、保田圭、鈴木香里武、ゆうちゃみ、音井結衣・白石まゆみ（SWEET STEADY）を迎え、地元ならではの港メシから、港に精通したプロが推す“推し港メシ”まで、珠玉の港メシを怒涛の50連発で紹介する。MCは遠藤と南海キャンディーズの山里亮太が務める。
昨年に放送された第1弾で話題を呼んだ“MCエンケン”は今年も健在。遠藤自身は「第2弾なんてあるわけないと思っていた」と驚きを明かしながらも、収録が始まれば、正直で嘘のない真っすぐなコメントや、思わず笑いを誘う独特のリアクションで、スタジオを再び「エンケンワールド」に染め上げた。そんな遠藤に山里が鋭くツッコむ、異色MCコンビの掛け合いも見どころとなっている。
収録を通してゲストのゆうちゃみともすっかり意気投合。収録後の取材で山里から「すっかり“マブ”になってたよね？」と振られると、ゆうちゃみも「マブになりました！」と笑顔で即答するなど、スタジオの和やかな空気がうかがえる一幕もあった。
遠藤は「基本、自分は、いてもいなくてもいいような気もするんですけど。山ちゃんがグイグイ回してくれて、時々思いついたことをしゃべらせてもらうという、楽しい番組です」と山里を持ち上げていた。
山里は、そんな遠藤の司会に「ご本人は『いてもいなくてもいいかも』とおっしゃっていますけど、いやいや、エンケンさんがいてこその番組といいますか、我々のシンボルといいますか。みんながニコニコしながら番組が進んでいく感じがすごく素敵で、それはエンケンさんが作ってくれる空気のおかげだと思っています」と説明。「海に特化して、本当にかなりディープな情報まで扱っているところがこの番組の魅力です。そして今回もまた新鮮に驚いたのは、エンケンさんの自由さ（笑）。そこはぜひ見ていただきたいです」と呼び掛けていた。
伊集院も「エンケンさんは『食レポが上手じゃないから』と言って、こちらを立ててくれるんですけど、実は一番説得力があるのは、エンケンさんが2口目、3口目を食べているところなんです。結局、美味しかったんだ、まだ食べたいんだっていうのが一番伝わる。あれに勝てる説得力はないなと思いました」と遠藤を絶賛していた。
【写真】異色!?ポーズを決める山里亮太＆遠藤憲一
『ウナバラ！』では「この夏絶対食べたい！日本全国港メシ50連発！」と題して、日本全国の港町を徹底調査。スタジオゲストに伊集院光、保田圭、鈴木香里武、ゆうちゃみ、音井結衣・白石まゆみ（SWEET STEADY）を迎え、地元ならではの港メシから、港に精通したプロが推す“推し港メシ”まで、珠玉の港メシを怒涛の50連発で紹介する。MCは遠藤と南海キャンディーズの山里亮太が務める。
収録を通してゲストのゆうちゃみともすっかり意気投合。収録後の取材で山里から「すっかり“マブ”になってたよね？」と振られると、ゆうちゃみも「マブになりました！」と笑顔で即答するなど、スタジオの和やかな空気がうかがえる一幕もあった。
遠藤は「基本、自分は、いてもいなくてもいいような気もするんですけど。山ちゃんがグイグイ回してくれて、時々思いついたことをしゃべらせてもらうという、楽しい番組です」と山里を持ち上げていた。
山里は、そんな遠藤の司会に「ご本人は『いてもいなくてもいいかも』とおっしゃっていますけど、いやいや、エンケンさんがいてこその番組といいますか、我々のシンボルといいますか。みんながニコニコしながら番組が進んでいく感じがすごく素敵で、それはエンケンさんが作ってくれる空気のおかげだと思っています」と説明。「海に特化して、本当にかなりディープな情報まで扱っているところがこの番組の魅力です。そして今回もまた新鮮に驚いたのは、エンケンさんの自由さ（笑）。そこはぜひ見ていただきたいです」と呼び掛けていた。
伊集院も「エンケンさんは『食レポが上手じゃないから』と言って、こちらを立ててくれるんですけど、実は一番説得力があるのは、エンケンさんが2口目、3口目を食べているところなんです。結局、美味しかったんだ、まだ食べたいんだっていうのが一番伝わる。あれに勝てる説得力はないなと思いました」と遠藤を絶賛していた。