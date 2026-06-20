SHOW-WA＆MATSURI、グループ初舞台公演『デカ×ホシ』上演決定 演出は尾上松也
秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループSHOW-WAとMATSURIの舞台公演『デカ×ホシ』が、9月9日〜18日に東京・I'M A SHOW（アイマショウ）にて上演されることが決定した。演出は、歌舞伎以外の舞台では初となる尾上松也が務める。
【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA
本作は、SHOW-WAチームが演じる刑事サイドとMATSURIチームが演じる犯人サイド、2つの視点から、同時刻の異なる場所を舞台に描き出すシンクロ・デュアル・ステージ。
隣り合う2つの部屋を舞台に、SHOW-WAの寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太が演じる刑事側のストーリー「デカ編(SHOW-WA)」のノンストップ・サスペンスと、MATSURIの渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹が演じる犯人側のストーリー「ホシ編(MATSURI)」のノンストップ・ドタバタコメディをそれぞれ別公演で届ける。
さらに千穐楽特別公演ではSHOW-WA＆MATSURIの12人がそろって共演し、それぞれの公演でシンクロしていた謎が解き明かされる。
9月18日の昼公演・夜公演はシアターコンプレックスTOWNにてライブ配信も決定している。
《STORY》
刑事たちが張り込む部屋と、窃盗団のアジト。
隣り合う2つの部屋で、刑事たちは突入の機会をうかがっていた。
しかし、窃盗団による刑事の監禁をきっかけに、両者の駆け引きが始まる。
さらに、5年前に亡くなったひとりの刑事の存在が、
両者の過去を結びつけ、真実を浮かび上がらせていく…
■尾上松也 コメント
この度、『デカ×ホシ』の演出をさせていただく事になりました尾上松也です。
歌舞伎以外の舞台を演出するのは今回が初めてで、以前からいつかはやってみたいと思っていましたので、念願がかない大変うれしく光栄に思っております。
出演の皆様も、比較的年齢の近い方々ばかりで、どんな作品になっていくのか今からとても楽しみです。
お客様に楽しんでいただけるよう、精一杯出演者スタッフ一同、一丸となってチャレンジいたしますので、ぜひぜひ劇場にて体感していただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします！では劇場にてお待ちしております！
【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA
本作は、SHOW-WAチームが演じる刑事サイドとMATSURIチームが演じる犯人サイド、2つの視点から、同時刻の異なる場所を舞台に描き出すシンクロ・デュアル・ステージ。
さらに千穐楽特別公演ではSHOW-WA＆MATSURIの12人がそろって共演し、それぞれの公演でシンクロしていた謎が解き明かされる。
9月18日の昼公演・夜公演はシアターコンプレックスTOWNにてライブ配信も決定している。
《STORY》
刑事たちが張り込む部屋と、窃盗団のアジト。
隣り合う2つの部屋で、刑事たちは突入の機会をうかがっていた。
しかし、窃盗団による刑事の監禁をきっかけに、両者の駆け引きが始まる。
さらに、5年前に亡くなったひとりの刑事の存在が、
両者の過去を結びつけ、真実を浮かび上がらせていく…
■尾上松也 コメント
この度、『デカ×ホシ』の演出をさせていただく事になりました尾上松也です。
歌舞伎以外の舞台を演出するのは今回が初めてで、以前からいつかはやってみたいと思っていましたので、念願がかない大変うれしく光栄に思っております。
出演の皆様も、比較的年齢の近い方々ばかりで、どんな作品になっていくのか今からとても楽しみです。
お客様に楽しんでいただけるよう、精一杯出演者スタッフ一同、一丸となってチャレンジいたしますので、ぜひぜひ劇場にて体感していただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします！では劇場にてお待ちしております！