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キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、GAPの「リラックスフィット GAPロゴ ラグビーシャツ」（税込7,990円）を紹介します。

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心地よい肌触りとリラックスシルエット！ トレンド感満載の万能ラグビーシャツ

↑GAPの「リラックスフィット GAPロゴ ラグビーシャツ」

リラックスフィット GAPロゴ ラグビーシャツは、優しく心地良い肌触りの綿100%のコットンジャージー生地を使用した半袖シャツ。

襟元はスッキリとした印象を与えるジョニーカラーを採用。ドロップショルダーやゆったりめの袖、ストレートシルエットによるオーバーサイズな作りが特徴で、リラックス感のあるトレンドの着こなしを楽しめます。フロントにあしらわれた「GAPロゴ」が、コーディネートのさりげないアクセントとして存在感を放ちます。

本商品はユニセックスで着用可能。タイト過ぎずルーズ過ぎない、クラシックなほどよいフィット感がお好みの方には、ワンサイズダウンでの着用が推奨されています。

腰にかかるくらいの絶妙な丈感で、さまざまボトムスとも相性抜群。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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