楽天ポイント4倍！トレンド感満載のGAP「定番ロゴ ラグビーシャツ」がオトク
楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。
キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、GAPの「リラックスフィット GAPロゴ ラグビーシャツ」（税込7,990円）を紹介します。
心地よい肌触りとリラックスシルエット！ トレンド感満載の万能ラグビーシャツ
リラックスフィット GAPロゴ ラグビーシャツは、優しく心地良い肌触りの綿100%のコットンジャージー生地を使用した半袖シャツ。
襟元はスッキリとした印象を与えるジョニーカラーを採用。ドロップショルダーやゆったりめの袖、ストレートシルエットによるオーバーサイズな作りが特徴で、リラックス感のあるトレンドの着こなしを楽しめます。フロントにあしらわれた「GAPロゴ」が、コーディネートのさりげないアクセントとして存在感を放ちます。
本商品はユニセックスで着用可能。タイト過ぎずルーズ過ぎない、クラシックなほどよいフィット感がお好みの方には、ワンサイズダウンでの着用が推奨されています。
腰にかかるくらいの絶妙な丈感で、さまざまボトムスとも相性抜群。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！
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