兄・竹内涼真が借金を肩代わり…竹内唯人、公開した衝撃の預金口座の“残高” 月収100万円の生活からの転落
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#4が18日に放送された。
【映像】厳しい現実…番組内で公開された預金口座の画面
18日放送では、アーティストとして活動する竹内唯人が自ら番組に逆オファーし登場。 19歳の時に恋愛リアリティーショーに出演して大反響を集め、一躍ブレイクを果たした竹内。当時は月収が約100万円に達し、21歳で約400万円の高級車アウディを購入するなど華やかな生活を送っていた。しかし、コロナ明けから仕事が激減したといい、現在の収入は「1ヶ月のバイト代19万円」と、たまに入るライブの「出演費20万円」であることを告白。「アルバイトしてないと生活できない」と意外な現状を打ち明けた。さらに番組内で公開された預金口座の画面には「預金残高 305円」と表示されており、まさかの転落劇にスタジオは驚きに包まれた。
さらに、2024年には仕事がなくなり、家賃や車のローンが支払えなくなる事態に陥ったことを明かす。車を売却してローンを相殺しようとしたものの、約170万円が不足してしまったと語り、「その時の保証人がお兄ちゃんだった」と、国民的俳優である兄・竹内涼真に連絡がいってしまったと回顧。兄からは「何してんの？金ないの？」と連絡が来たといい、「『俺が一旦出すから』って。ギリギリ事なきを得た」と借金を肩代わりしてもらった生々しい過去を明かした。住む家も手放し、兄の家に居候していたという竹内は、「スーパースターになる人はこうなんだろうな」と感じた兄とのエピソードも語った。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
【映像】厳しい現実…番組内で公開された預金口座の画面
18日放送では、アーティストとして活動する竹内唯人が自ら番組に逆オファーし登場。 19歳の時に恋愛リアリティーショーに出演して大反響を集め、一躍ブレイクを果たした竹内。当時は月収が約100万円に達し、21歳で約400万円の高級車アウディを購入するなど華やかな生活を送っていた。しかし、コロナ明けから仕事が激減したといい、現在の収入は「1ヶ月のバイト代19万円」と、たまに入るライブの「出演費20万円」であることを告白。「アルバイトしてないと生活できない」と意外な現状を打ち明けた。さらに番組内で公開された預金口座の画面には「預金残高 305円」と表示されており、まさかの転落劇にスタジオは驚きに包まれた。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。