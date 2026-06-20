『孤独のグルメ』原作者が弁当の“付け合わせスパゲティ”に夢中になったワケ…「ごはんに全然合わないんだけど、好きだ」／久住昌之

『孤独のグルメ』原作者が弁当の“付け合わせスパゲティ”に夢中になったワケ…「ごはんに全然合わないんだけど、好きだ」／久住昌之