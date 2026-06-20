「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

阪神は１３安打１１得点で大勝。ヤクルトと並び首位に再浮上した。佐藤輝明の先制適時二塁打を皮切りに初回一挙５得点。坂本誠志郎、森下翔太、２打席連続アーチの大山悠輔と計４本塁打で２試合連続２桁得点。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は、大山の犠飛に注目。「技術の高さ」を解説した。

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３、４、５番が活躍する理想的な展開で、阪神がリーグ戦再開となった一戦に大勝した。

森下、佐藤輝、大山のクリーンアップがそれぞれいい仕事をしていたが、中でも大山の打撃は印象に残った。八、九回には２打席連続の本塁打。最後は狙いにいっての完璧な一発で４打点目を挙げた。

本塁打はもちろん素晴らしかったが、細かいところに目を向けると、２点差と追い上げてきたＤｅＮＡを突き放した五回の犠飛にベテランらしい技術の高さを感じた。

最低限の仕事と表現されがちだが、狙って犠飛を打つのは難しい。ボールの選択を間違えることなく、低めの変化球をきっちりと外野フライにしたのはさすがだった。

大山は初回の一挙５得点の中でも、状況判断をした上で、遊ゴロで確実に打点を挙げている。打点を取るべきところで取ってチームに貢献する。これがクリーンアップの仕事だろう。

交流戦では苦戦した阪神だが、リーグ戦初戦を取れたのは大きい。いい勝ち方で勢いがつくスタートを切れた。