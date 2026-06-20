スコットランドvsモロッコ スタメン発表
[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)
※07:00開始
<出場メンバー>
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 22 ネイサン・パターソン
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 6 キーラン・ティアニー
MF 7 ジョン・マッギン
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 19 ルイス・ファーガソン
FW 10 チェ・アダムス
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 クレイグ ゴードン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 15 ジョン スーター
DF 16 ドミニク ハイアム
DF 24 アンソニー・ラルストン
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 8 タイラー・フレッチャー
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 9 リンドン ダイクス
FW 14 ロス・スチュワート
FW 17 ベン・ドーク
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 20 ローレンス・シャンクランド
FW 25 フィンドレイ カーティス
監督
クラークスティーブン
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 18 チャディ・リアド
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 11 イスマエル・サイバリ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 19 ユセフ ベランマリ
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 20 アユーブ エル カービ
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
※07:00開始
<出場メンバー>
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 22 ネイサン・パターソン
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 6 キーラン・ティアニー
MF 7 ジョン・マッギン
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 19 ルイス・ファーガソン
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 クレイグ ゴードン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 15 ジョン スーター
DF 16 ドミニク ハイアム
DF 24 アンソニー・ラルストン
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 8 タイラー・フレッチャー
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 9 リンドン ダイクス
FW 14 ロス・スチュワート
FW 17 ベン・ドーク
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 20 ローレンス・シャンクランド
FW 25 フィンドレイ カーティス
監督
クラークスティーブン
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 18 チャディ・リアド
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 11 イスマエル・サイバリ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 19 ユセフ ベランマリ
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 20 アユーブ エル カービ
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります