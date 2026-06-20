[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)

※07:00開始

<出場メンバー>

[スコットランド]

先発

GK 1 アンガス・ガン

DF 3 アンドリュー・ロバートソン

DF 5 グラント・ハンリー

DF 13 ジャック・ヘンドリー

DF 22 ネイサン・パターソン

MF 4 スコット・マクトミネイ

MF 6 キーラン・ティアニー

MF 7 ジョン・マッギン

MF 11 ライアン・クリスティー

MF 19 ルイス・ファーガソン

FW 10 チェ・アダムス

控え

GK 12 リアム ケリー

GK 21 クレイグ ゴードン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 15 ジョン スーター

DF 16 ドミニク ハイアム

DF 24 アンソニー・ラルストン

DF 26 スコット・マッケンナ

MF 8 タイラー・フレッチャー

MF 23 ケニー・マクリーン

FW 9 リンドン ダイクス

FW 14 ロス・スチュワート

FW 17 ベン・ドーク

FW 18 ジョージ・ハースト

FW 20 ローレンス・シャンクランド

FW 25 フィンドレイ カーティス

監督

クラークスティーブン

[モロッコ]

先発

GK 1 ヤシン・ブヌ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 14 イサ・ディオプ

DF 18 チャディ・リアド

MF 6 アイウブ・ブアディ

MF 8 アゼディン・ウナヒ

MF 10 ブラヒム・ディアス

MF 23 ビラル・エル・カンヌス

MF 24 ニール・エルアイナウイ

FW 11 イスマエル・サイバリ

控え

GK 12 ムニル

GK 22 アハメド タグナウティ

DF 5 M. Saadane

DF 13 ザカリア・エル・ワアディ

DF 19 ユセフ ベランマリ

DF 25 レドゥアン ハルハル

DF 26 アナス・サラーエディン

MF 4 ソフィアン・アムラバト

MF 15 サミール・エル・ムラベ

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 9 ソフィアン ラヒミ

FW 16 ジェシム ヤシン

FW 17 A. Sbaï

FW 20 アユーブ エル カービ

FW 21 アユベ アマイムニ

監督

ワハビーモハメド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります