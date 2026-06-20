皇治、新たな“愛車”納車を報告「またもててまう」 2400万円“規格外”の自身への誕生日プレゼント
格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（37）が、20日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“愛車”を手に入れたことを明かした。
【写真】半端ないラグジュアリー感…皇治の新たな愛車『ベンツ G 450 d』内外装全部見せ
この日の動画で皇治は「ちょっと買い物したんで楽しみでしゃあない」と前振り。自動車販売店に向かい、「ちょっくら買い物しました」とメルセデス・ベンツ『G450d（ISG）』を紹介した。皇治は「いいですよね、かわいい」とご満悦な様子で、「試合も終わったんでね。ちょっと買いものしようかなと思いまして。僕、試合があって誕生日あんまり（やら）なかったんで、誕生日プレゼントに買いました」と購入の動機を説明した。
その後、白の内装など見て回り、鍵の贈呈など“納車式”を実施。そして車の内外装をしっかりみてリポート。「乗ったことないやつ（車）に乗りたかったから すごい楽しみっす」と期待した。
皇治は「またもててまうやん」と「いやーホンマに気に入ったわ」と終始笑顔。スタッフから価格を聞かれると「2400万ぐらいじゃないですか？」とさらっと告白した。
【写真】半端ないラグジュアリー感…皇治の新たな愛車『ベンツ G 450 d』内外装全部見せ
この日の動画で皇治は「ちょっと買い物したんで楽しみでしゃあない」と前振り。自動車販売店に向かい、「ちょっくら買い物しました」とメルセデス・ベンツ『G450d（ISG）』を紹介した。皇治は「いいですよね、かわいい」とご満悦な様子で、「試合も終わったんでね。ちょっと買いものしようかなと思いまして。僕、試合があって誕生日あんまり（やら）なかったんで、誕生日プレゼントに買いました」と購入の動機を説明した。
その後、白の内装など見て回り、鍵の贈呈など“納車式”を実施。そして車の内外装をしっかりみてリポート。「乗ったことないやつ（車）に乗りたかったから すごい楽しみっす」と期待した。
皇治は「またもててまうやん」と「いやーホンマに気に入ったわ」と終始笑顔。スタッフから価格を聞かれると「2400万ぐらいじゃないですか？」とさらっと告白した。