「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

味わったことのない手の感触を疑いながら、一塁へ全力で走った。阪神・坂本誠志郎捕手はスタンドインを見届けると、ようやくスピードを緩める。「あんなの打ったことないでしょ」。通算９本目で右方向へはキャリア初の今季１号２ラン。１１得点と爆発した猛虎打線の代表として、ヒーローに選ばれた。

３点を先制し、なおも初回２死二塁。１ボールから石田裕の１４８キロ直球を捉えた。「あっ」という不思議な感覚は確かにあった。今季自己最速の打球速度１６５・９キロで同最長の飛距離１２３・１メートル弾。「前回も点を取ってひっくり返されてる。そういう意味では１点でも多くというところで良かった」。４月はハマスタで序盤にリードしながら逆転負け。同じ過ちを犯さないためにも、追加点が重要だった。

六回１死でも中前打を放ち、５月２７日の日本ハム戦（甲子園）以来のマルチ安打。「なかなかバットで貢献できていない」という気持ちは常に持っている。今季もここまで打率は２割前半。もがきながらも、日々の努力は怠らない。

自身のスマホのメモアプリを開けば、不調に陥った時の確認事項が記されたフォルダーがある。「気づいた時に書くようにしている。引き出しは多ければ多い方がいいから」。昨季は早出打撃でロングティーを敢行。今年も全体練習前に室内練習場から出てくると、バレルバットを手に持っていた。重心が手元にあることで、主な効果としてはインサイドアウトのスイング軌道になる。「いろいろ試しながらね」と苦しい時こそ、試行錯誤を重ねていた。

もちろん、女房役として投手への感謝も忘れない。「ほんまに村上さまさまです。点を取るまで我慢して、一番頑張ってくれたなと思います」。ふいに出た関西弁がありがたみを際立たせる。そして、横浜の虎党には「皆さんの応援があれば、まだまだ上までいける」と宣言した。リーグ戦再開初戦の１勝、１本は、いつも以上に大きな価値がある。