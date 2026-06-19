【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 1ー0 韓国代表（日本時間6月19日／グアダラハラ・スタジアム）

【映像】韓国代表GK、味方と接触→落球する痛恨ミスの瞬間

拮抗した試合の均衡を破ったのは、まさかのプレーだった。韓国代表GKキム・スンギュが一度はキャッチしたように見えたボールを、味方選手との接触もあって落球。こぼれ球を押し込まれてしまった。

日本時間6月19日、FIFAワールドカップ2026グループA第2節で韓国代表は共催国のメキシコ代表と対戦した。

スコアレスで前半を折り返すと、後半開始直後の50分に試合が動く。

左WGフリアン・キニョーネスのインスイングのクロスに、FWラウール・ヒメネスと韓国代表DFイ・ギヒョクが競り合う。すると、こぼれたボールが高く打ち上がった。

GKキム・スンギュは落下地点に入りキャッチを試みたが、その際にイ・ギヒョクとポジションが重なった影響もあり、ボールをつかみ切れずに落球。こぼれ球に素早く反応したメキシコ代表MFルイス・ロモに押し込まれ、先制点を許してしまった。まさかの展開にキム・スンギュはピッチを思い切り叩き、激昂する事態に。

思わぬ形での失点に、DAZNで解説を務めた鄭大世氏（元北朝鮮代表）も「何があったんですかね」と驚きを隠せない様子だった。このシーンはSNSでも大きな話題となり、ファンからは「何やってんのよ」「やらかした」「DFとぶつかったか」「味方同士で涙」「スンギュがめっちゃキレてる」「これが決勝点は悔しい」「頑張っていただけにこれは不運」など、多くの反響が寄せられた。

試合はこのゴールが決勝点となり、メキシコ代表が1ー0で勝利。キム・スンギュはそれ以外の場面で相手の枠内シュート3本を防ぎ、好セーブを見せていただけに、守備陣にとっても悔いの残る敗戦となった。

（FIFAワールドカップ2026）