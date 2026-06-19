【女性が選ぶ】「歌がうまいと思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「京本大我（SixTONES）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『歌がうまいと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、SixTONESの京本大我さんです。1994年生まれ、東京都出身の京本大我は、SixTONESのメンバーとして活躍する表現者です。2012年にドラマ『私立バカレア高校』（日本テレビ系）で俳優デビューしました。特技は弾き語りで、ミュージカル『エリザベート』や『シェルブールの雨傘』といった大舞台にも出演し、その優れた歌唱力を存分に発揮しています。
▼回答者コメント
「さすがミュージカルに出ているだけのことはあるくらいの日のいい歌声」（20代女性／大阪府）
「ミュージカルでも活躍する圧倒的な歌唱力と、高音の伸びやかさはまさにプロフェッショナルだからです」（40代女性／鹿児島県）
「歌はほぼ全員上手いが京本大我はSixTONESでも聞いててすぐわかる艶がある」（40代女性／高知県）
圧倒的な票数を集めて堂々の1位に輝いたのは、NEWSの増田貴久さんです。NEWSとしての活動に加え、俳優やファッション分野でも才能を発揮しています。ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（テレビ東京系）で主演を務め、雑誌で私服連載を持つほどの洋服好きです。また、ソロコンサートで名曲を情感豊かに歌い上げるなど、その高い歌唱力も大きな魅力の一つです。
▼回答者コメント
「STARTO系の中でも特に“歌唱力特化”で名前が挙がりやすい存在。音程の安定感、声量、表現力のバランスが強いです」（20代女性／埼玉県）
「長く活動していて、テレビで歌っている機会が多いから」（30代女性／福岡県）
「最近、何かの番組で歌っているところを見て、声も出ていて上手だと思った」（50代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：京本大我（SixTONES）／47票
2位にランクインしたのは、SixTONESの京本大我さんです。1994年生まれ、東京都出身の京本大我は、SixTONESのメンバーとして活躍する表現者です。2012年にドラマ『私立バカレア高校』（日本テレビ系）で俳優デビューしました。特技は弾き語りで、ミュージカル『エリザベート』や『シェルブールの雨傘』といった大舞台にも出演し、その優れた歌唱力を存分に発揮しています。
「さすがミュージカルに出ているだけのことはあるくらいの日のいい歌声」（20代女性／大阪府）
「ミュージカルでも活躍する圧倒的な歌唱力と、高音の伸びやかさはまさにプロフェッショナルだからです」（40代女性／鹿児島県）
「歌はほぼ全員上手いが京本大我はSixTONESでも聞いててすぐわかる艶がある」（40代女性／高知県）
1位：増田貴久（NEWS）／126票
圧倒的な票数を集めて堂々の1位に輝いたのは、NEWSの増田貴久さんです。NEWSとしての活動に加え、俳優やファッション分野でも才能を発揮しています。ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（テレビ東京系）で主演を務め、雑誌で私服連載を持つほどの洋服好きです。また、ソロコンサートで名曲を情感豊かに歌い上げるなど、その高い歌唱力も大きな魅力の一つです。
▼回答者コメント
「STARTO系の中でも特に“歌唱力特化”で名前が挙がりやすい存在。音程の安定感、声量、表現力のバランスが強いです」（20代女性／埼玉県）
「長く活動していて、テレビで歌っている機会が多いから」（30代女性／福岡県）
「最近、何かの番組で歌っているところを見て、声も出ていて上手だと思った」（50代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)