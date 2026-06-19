歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムに、南野陽子さんの40周年コンサートを訪れた模様を投稿しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】南野陽子40周年コンサートでリスペクト大爆発「一生ファン！です！」双子と4ショット写真も投稿



翔子さんは「南野陽子さん40周年コンサート♫ かわいい！綺麗！かっこいい！優しい！美しい」と絶賛。「もうずっと大好きです！生で吐息でネット！」「父 中川勝彦が共演で出演していた、時をかける少女の主題歌 接近アプローチが生で聴けて鳥肌！」と、南野さんの曲に思い出を掛け合わせて、こみ上げる万感を綴っています。









南野さんの過去の出演作を数々列記しながら、翔子さんは「40周年までいろんなことを戦って乗り越えて美しく輝いて歌い続けてくださるって最高に素晴らしくてすごすぎます」「わたしはやっと20周年で半分！ひい！」と、最大のリスペクトを表現。







そんな翔子さんに南野さんは「父と共演したことすごく覚えていてくださり」「撮影現場の当時の写真をわざわざ探して持ってきてくださったんです」とのこと。貴重な写真の接写を翔子さんは投稿しました。





翔子さんは「笑っていいともで緊張していたわたしに話しかけにきてくださりずっと隣にいてくださった」「本当に優しくて美しい南野陽子さんの一生ファン！です！」と宣言。「親衛隊のみなさまといっしょに歌うの楽しかった！」と振り返る翔子さんは、双子と一緒に南野さんとの写真に収まって、ご満悦の様子でした。

【担当：芸能情報ステーション】