「豪快にやっちまったなー」足立梨花、ディズニーシーでまさかの失敗！ 「よく見たら残骸あるわ」
タレントの足立梨花さんは6月18日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際の思わぬハプニングを明かしました。
【写真】足立梨花、ディズニーシーでのハプニング
ファンからは「失敗の思い出も後になれば楽しい思い出です」「あるある出来事 可愛いです」「拭いてるの可愛い」「メッチャ可愛いです」「カフェラテこぼした瞬間の動画見たいわ「豪快にやっちまったなーーー」「あらーー、良い思い出」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】足立梨花、ディズニーシーでのハプニング
「あらーー、良い思い出」足立さんは「ほんとやめる？？？笑」とつづり、3枚の写真と1本の動画を公開しました。1枚目の写真では、水色の爽やかなストライプシャツを着て、カフェラテを手に笑顔を見せる足立さん。ところが次の動画では、シャツの前身頃をナフキンで拭く様子が映っています。どうやらカフェラテをこぼしてしまった様子。「そのあとの写真よくみたら カフェラテの残骸あるわ」と振り返っているように、動画後の写真を見ると、シャツにうっすらと染みが付いていることが確認できます。
ハプニング直後の動画も15日には「はじめてチャレンジしたsetlog これは簡単にvlog つくれていいねということで…」とつづり、東京ディズニーシーで撮影した動画を公開した足立さん。俳優の西崎莉麻さんと、パークを満喫する様子が収められています。また、「16:00 setlog 撮ろうとしたアダチが 綺麗に自分にカフェラテぶちまけた そんなシーンになっております笑」と、カフェラテをこぼしてしまい、しょんぼりしている足立さんの姿も。思わぬアクシデントまで含めて楽しめるvlogとなっているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)