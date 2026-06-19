セレブ芸人・松井ケムリ、幼少期エピソードがセレブ過ぎた 姉の誕生日会に「ミッキーが来てました」
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）が20日、スタートする。初回放送に先駆けてMC陣らがそれぞれの“セレブる話”を披露し合う特別事前番組が現在ABEMAにて無料配信中だ。
【写真】よしもと芸人 “ほぼギャング”な10年前の写真が「ヤバイ」と話題
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話に先駆けて、現在「ABEMA」にて無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露した。
父親が大和証券の元副会長であるセレブとして知られるお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリは、「人に言われてなんか、あ、おかしかったのかなとか思うことはあります、やっぱり」と告白。続けて、「お姉ちゃんがいるんですよ。僕、姉がいるんですけど、あの、子どもの時、姉の誕生日会を、あの、ディズニーランドの中にある、あの、会員制のなんかクラブ33ってレストランが（あって）」と語ると、都市伝説とも言われる特別な場所の名前に、指原は「クラブ33！ 本当にあるんだ！」と驚き、松井が「僕、お姉ちゃんの誕生日会はそこでやってました」と続けると、河野純喜（JO1）は「ただの誕生日会（なのに）」と呆然とし、指原は「ええーー！？」「セレブるー！！」と驚がくの声を上げた。
さらに、松井が「プライベートでミッキーが来てました」と、個別のパーティーにキャラクターが駆けつけてくれていた事実を明かすと、スタジオにはこの日一番の「ええーー！？」と大歓声が沸き起こった。
『CELEB SECRET』はABEMAにて20日21時スタート。特別事前番組は無料配信中。
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『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
第1話に先駆けて、現在「ABEMA」にて無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露した。
父親が大和証券の元副会長であるセレブとして知られるお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリは、「人に言われてなんか、あ、おかしかったのかなとか思うことはあります、やっぱり」と告白。続けて、「お姉ちゃんがいるんですよ。僕、姉がいるんですけど、あの、子どもの時、姉の誕生日会を、あの、ディズニーランドの中にある、あの、会員制のなんかクラブ33ってレストランが（あって）」と語ると、都市伝説とも言われる特別な場所の名前に、指原は「クラブ33！ 本当にあるんだ！」と驚き、松井が「僕、お姉ちゃんの誕生日会はそこでやってました」と続けると、河野純喜（JO1）は「ただの誕生日会（なのに）」と呆然とし、指原は「ええーー！？」「セレブるー！！」と驚がくの声を上げた。
さらに、松井が「プライベートでミッキーが来てました」と、個別のパーティーにキャラクターが駆けつけてくれていた事実を明かすと、スタジオにはこの日一番の「ええーー！？」と大歓声が沸き起こった。
『CELEB SECRET』はABEMAにて20日21時スタート。特別事前番組は無料配信中。