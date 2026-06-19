比嘉愛未主演『ファーストクライ』ポスター＆本編映像解禁 主題歌はJUJU×水野良樹「夏蝉」
比嘉愛未が主演を務める7月8日スタートのドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、ポスタービジュアルと本編映像が解禁。また、主題歌にJUJU「夏蝉」が決定した。
【動画】比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』本編映像
本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ産婦人科医・光井明希が率いるチームが、危機に瀕した命に向き合い、“最後の砦”として救命に挑む。
このたび、本作の世界観を象徴するポスタービジュアルが解禁された。産婦人科医・光井明希（比嘉）を中心に、専攻医・永坂海斗（松島聡）、病院のコンシェルジュ・成宮忍（前田敦子）、新生児科医・富永航（濱正悟）、助産師・倉田千広（山村紅葉）、麻酔科医・藤堂直樹（岡部たかし）、院長・神谷玲子（真矢ミキ）ら母子救命救急班の面々が、“産声が響くまで諦めない”という強い意志を胸に奮闘する姿が描かれている。
赤ちゃんを抱きしめる光井の表情からは、新たな命と向き合う切実な思いが伝わってくる、力強いビジュアルに仕上がっている。
さらに、本作の主題歌がJUJUの新曲「夏蝉」に決定した。JUJUが日本テレビ系ドラマの主題歌を担当するのは、2021年放送の『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』以来5年ぶりとなる。
どこか和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラード「夏蝉」は、水野良樹が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。愛することの喜びと痛みを、夏の光の中ににじむ切なさと確かなぬくもりとして、JUJUの歌声が胸に残していく1曲が完成した。
JUJUと水野はこれまでメディアやライブなどで幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むのは今回が初めて。「夏蝉」は初回放送日の7月8日に先行配信され、CDは9月2日にリリースされる。
あわせて、ドラマの本編映像も解禁された。こちらの映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式SNSなどで視聴可能となっている。
また、母子救命救急班と関わる追加キャストに、珠城りょう、瞳水ひまり、俵木藤汰、松本恵莉紗、伊藤麻実子、細井じゅんが決定した。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
※JUJU、水野良樹、比嘉愛未らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■JUJU
大人になればなるほど命の儚さを感じずにはいられなくなるし、それと同時に命の尊さを思い知らされるなぁと思ってはため息をついていた時に、この主題歌のお話をいただきました。いきものがかりの水野くんに『ファーストクライ』のこと、私が常々思い憂いていることを伝えたらどんな世界に連れて行ってくれるだろうか…と曲をお願いしたのですが、出来上がった「夏蝉」には、愛する時、愛される時、そのどちら側にも必ずあるやるせなさや切なさやもどかしさ、愛にまつわるすべての想いがちりばめられていました。歌という形で『ファーストクライ』に携わることができて本当に嬉しいです。そして心を込めて歌わせていただいた「夏蝉」が、ご覧になるみなさんそれぞれの、たくさんの想いに寄り添うことができますよう心から願っております。
■水野良樹（いきものがかり・HIROBA）
「いつか自分が書いたメロディをJUJUさんの歌声で奏でてもらえる日が来たらな」そんなふうに思っていたことをこのタイミングで伝えても、JUJUさんには「嘘でしょー」と笑われて絶対に信じてもらえないと思うんですが、本当に思ってました。ステージで一緒に歌わせてもらう機会はたくさんあったのに、魅力香り立つJUJUというシンガーを前にして「曲を書かせてもらいたい」と伝えることは、ほぼ愛の告白をするようなものだったのです。
さざめく夏の蝉の声が残す余韻には、必ず哀しみが残ります。目には見えないし、もしかしたら聴くことも叶わない、命の残り香のようなその哀しみを、でもJUJUというひとの歌声は感じさせてくれるのだと思います。作品をご一緒できて光栄でした。ぜひ多くの方に聴いていただけますように。
■主演：比嘉愛未
命の最前線を舞台にしている作品の主題歌が、どのような曲になるのか楽しみにしていました。曲を聞いて、JUJUさんの歌声の優しさと共に、赤ちゃんの産声が聞こえる、その一番大事な瞬間の映像が浮かび上がり、とても感動しました。
水野良樹さんが書かれた歌詞とJUJUさんの世界が融合していて、メロディも口ずさみやすく、子どもの頃を思い出すような懐かしさと切なさを感じました。
「命はずっと続くわけではない。だから大切なんだ、命を守らなければ」という決意がしっかりと描かれていて、作品のテーマと曲がぴったり合致していて、「『ファーストクライ』は素晴らしい作品になるな」という確信と共に、私も背中を押してもらえました。
ドラマ本編のどのタイミングでこの曲がかかるのかも楽しみです。
■日本テレビプロデューサー：森有紗
JUJUさんの艶やかな美声と、水野良樹さんが紡ぐノスタルジックなメロディが重なり合った「夏蝉」。初めて聴いた瞬間、母親の胎内で赤ちゃんが優しく包み込まれているような情景が脳裏に浮かび、思わず涙が溢れそうになりました。
本作は母子の命を守るチームの奮闘を描くと共に、主人公・光井の“出生の秘密”も物語の大きな鍵となります。いつも飄々と明るい光井が密かに抱える心の痛みにも、この楽曲はそっと優しく寄り添ってくれています。
綺麗事だけでは割り切れない世の中ですが、それでも、命の誕生は等しく尊い奇跡です。そんな奇跡のような瞬間に寄り添う愛に溢れた楽曲を、ぜひドラマと共にお楽しみに！
【動画】比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』本編映像
本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ産婦人科医・光井明希が率いるチームが、危機に瀕した命に向き合い、“最後の砦”として救命に挑む。
赤ちゃんを抱きしめる光井の表情からは、新たな命と向き合う切実な思いが伝わってくる、力強いビジュアルに仕上がっている。
さらに、本作の主題歌がJUJUの新曲「夏蝉」に決定した。JUJUが日本テレビ系ドラマの主題歌を担当するのは、2021年放送の『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』以来5年ぶりとなる。
どこか和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラード「夏蝉」は、水野良樹が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。愛することの喜びと痛みを、夏の光の中ににじむ切なさと確かなぬくもりとして、JUJUの歌声が胸に残していく1曲が完成した。
JUJUと水野はこれまでメディアやライブなどで幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むのは今回が初めて。「夏蝉」は初回放送日の7月8日に先行配信され、CDは9月2日にリリースされる。
あわせて、ドラマの本編映像も解禁された。こちらの映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式SNSなどで視聴可能となっている。
また、母子救命救急班と関わる追加キャストに、珠城りょう、瞳水ひまり、俵木藤汰、松本恵莉紗、伊藤麻実子、細井じゅんが決定した。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
※JUJU、水野良樹、比嘉愛未らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■JUJU
大人になればなるほど命の儚さを感じずにはいられなくなるし、それと同時に命の尊さを思い知らされるなぁと思ってはため息をついていた時に、この主題歌のお話をいただきました。いきものがかりの水野くんに『ファーストクライ』のこと、私が常々思い憂いていることを伝えたらどんな世界に連れて行ってくれるだろうか…と曲をお願いしたのですが、出来上がった「夏蝉」には、愛する時、愛される時、そのどちら側にも必ずあるやるせなさや切なさやもどかしさ、愛にまつわるすべての想いがちりばめられていました。歌という形で『ファーストクライ』に携わることができて本当に嬉しいです。そして心を込めて歌わせていただいた「夏蝉」が、ご覧になるみなさんそれぞれの、たくさんの想いに寄り添うことができますよう心から願っております。
■水野良樹（いきものがかり・HIROBA）
「いつか自分が書いたメロディをJUJUさんの歌声で奏でてもらえる日が来たらな」そんなふうに思っていたことをこのタイミングで伝えても、JUJUさんには「嘘でしょー」と笑われて絶対に信じてもらえないと思うんですが、本当に思ってました。ステージで一緒に歌わせてもらう機会はたくさんあったのに、魅力香り立つJUJUというシンガーを前にして「曲を書かせてもらいたい」と伝えることは、ほぼ愛の告白をするようなものだったのです。
さざめく夏の蝉の声が残す余韻には、必ず哀しみが残ります。目には見えないし、もしかしたら聴くことも叶わない、命の残り香のようなその哀しみを、でもJUJUというひとの歌声は感じさせてくれるのだと思います。作品をご一緒できて光栄でした。ぜひ多くの方に聴いていただけますように。
■主演：比嘉愛未
命の最前線を舞台にしている作品の主題歌が、どのような曲になるのか楽しみにしていました。曲を聞いて、JUJUさんの歌声の優しさと共に、赤ちゃんの産声が聞こえる、その一番大事な瞬間の映像が浮かび上がり、とても感動しました。
水野良樹さんが書かれた歌詞とJUJUさんの世界が融合していて、メロディも口ずさみやすく、子どもの頃を思い出すような懐かしさと切なさを感じました。
「命はずっと続くわけではない。だから大切なんだ、命を守らなければ」という決意がしっかりと描かれていて、作品のテーマと曲がぴったり合致していて、「『ファーストクライ』は素晴らしい作品になるな」という確信と共に、私も背中を押してもらえました。
ドラマ本編のどのタイミングでこの曲がかかるのかも楽しみです。
■日本テレビプロデューサー：森有紗
JUJUさんの艶やかな美声と、水野良樹さんが紡ぐノスタルジックなメロディが重なり合った「夏蝉」。初めて聴いた瞬間、母親の胎内で赤ちゃんが優しく包み込まれているような情景が脳裏に浮かび、思わず涙が溢れそうになりました。
本作は母子の命を守るチームの奮闘を描くと共に、主人公・光井の“出生の秘密”も物語の大きな鍵となります。いつも飄々と明るい光井が密かに抱える心の痛みにも、この楽曲はそっと優しく寄り添ってくれています。
綺麗事だけでは割り切れない世の中ですが、それでも、命の誕生は等しく尊い奇跡です。そんな奇跡のような瞬間に寄り添う愛に溢れた楽曲を、ぜひドラマと共にお楽しみに！