再婚＆第1子妊娠報道で注目されたNHKの林田理沙アナウンサ―（36）をめぐる情報が大きく動いた。「NEWSポストセブン」が6月18日、お相手がサックス奏者の上野耕平さん（33）であると報じたからだ。

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翌19日には上野さんがXで、林田アナの名前こそ出さなかったものの、報道を認めたとも取れる投稿を行った。NHKの人気アナと世界的サックス奏者の結婚とあってガ然、注目が集まっているが、「それと併せて、俳優の山田孝之さんを絡めつつの反応がSNSに上がっています」と語るのは週刊誌芸能記者だ。

「林田アナと山田さんが出演するNHK Eテレの『植物に学ぶ生存戦略』という番組について、林田アナが妊娠しているため《次回はあるのか》と、新作の放送が無期延期になってしまうのではないかと危ぶむ声が多いですね。番組は不定期放送で、直近では昨年12月26日に新作が放送されています。番組は植物学について学ぶものですが、林田アナと山田さんの軽妙な掛け合いで《堅苦しさを感じずに学べる》と視聴者の間で好評です」

ただ、その最新作には林田アナは出演していなかった。放送時のXを振り返ってみると、《植物に学ぶ生存戦略は、林田アナがいないと妙に薄い気がする…》といった、番組がパワーダウンしたとする不満が渦巻いていた。このまま林田アナが復帰せず、さらなる新作が放送されるという可能性はもちろん考えられるが、「むしろ、林田アナがいないという状況が番組作りに生かせる可能性がある」とテレビ番組制作会社ディレクターはこう指摘する。

「番組中の演出なんですが、山田さんは林田さんに気がある一方で、林田さんは山田さんにそっけないというテイストで番組を進行するという放送回が、林田アナが出演していた頃はしばしばありました。コミカルに仕上がった放送内容に喜んでいた視聴者は多い。山田さんが単独で出演しつつ、『林田さん、今どこで何をしているのかなあ……』といったセリフを漏らすだけでも、番組ファンが沸くのは間違いないですね」

現実とフィクションのオーバーラップで視聴率アップが期待できる、かも。

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