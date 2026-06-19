楽天カードと楽天モバイルは、共同で「楽天マジ得フェスティバル」を開始した。

楽天カードの新規入会と1回利用で合計1万ポイント還元

29日までの期間、楽天カードに新規入会したユーザーを対象に、2000ポイントの新規入会特典が進呈される。進呈される楽天ポイントは通常ポイントで、進呈予定日は「楽天e-NAVI」の初回登録から2日前後となる。

また、新規入会後にカードを利用すると8000ポイントのカード利用特典が進呈される。進呈されるポイントは、6000ポイントの期間限定ポイントと2000ポイントの通常ポイント。進呈予定日は、カードの初回利用と口座振替設定が完了した月の翌月末頃となる。

楽天カード会員が楽天モバイル契約で2万ポイント還元

期間中、楽天カードのユーザーがWebまたは店舗で、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へ申し込み、いくつか条件をクリアすることで2万ポイントがプレゼントされる。ポイント進呈には、どちらかのプランを利用し、「Rakuten Link」で10秒以上通話することが必要。ポイントは、9月末から5回に分けて各月末日頃に進呈される。ポイント有効期限は、進呈日から3カ月後の月末まで。

Webでの申し込みの場合、期間は7月6日10時まで。店舗での申し込みの場合、期間は7月5日の閉店時間まで。いずれのケースでも、クーポンコード「RKCMJT00000010」の入力が必要となる。

抽選で楽天カード7月利用分を最大4万9999円まで還元

29日までに楽天カードに新規入会したユーザーを対象に、抽選で7月のカード利用分が1000名に全額還元される。還元上限は4万9999ポイントで、期間限定ポイントが進呈される。進呈予定日は10月末頃。

なお、7月6日までに楽天モバイルに申し込むことで、当選確率が10倍となる。